Dwudniowe święto fanów motoryzacji - Orlen Moto Power Show 2023 - przyciągnęło do Wisły tłumy. Jak powiedział Marek Bujok, jeden z jego organizatorów - tylko w sobotę było ok. 12 tys. widzów. Impreza zakończy się w niedzielne popołudnie.

W programie znalazły się rajdy, pokazy, przejażdżki, koncerty, spotkania z gwiazdami.

Chociaż impreza przyciągnęła do Wisły sporo osób, to w niedzielne przedpołudnie nie było większych zatorów na głównej drodze do miasta, od strony Ustronia. "Korek" był tylko w centrum.

"Przyjechałem na weekend w Beskidy gdyż mam tutaj rodzinę. Dopiero na miejscu dowiedziałem się o Orlen Moto Power Show. Postanowiłem skorzystać z okazji, aby tutaj spędzić trochę czasu" - powiedział PAP 51-letni Roland, mieszkający w okolicy Limanowej. Przyznał, że lubi ostrą jazdę samochodem, ma "podrasowanego" tzw. dużego fiata. Jego uwagę szczególnie przykuł polonez, którym ścigał się Adam Małysz.

W Orlen Moto Power Show wzięli udział m.in. rajdowcy, którzy ścigali się w Rally Park Cup. Rywalizowali będą off-roadowcy. Fani mogli zobaczyć pokazy samochodów sportowych i monstertrucków. Odbyły się skoki na motocyklach i popisy trialowców.

Obecne są samochody elektryczne i miejskie, na Skolnitach zaparkowały pojazdy militarne, a w amfiteatrze spotkać można gwiazdy motosportu.

Piotr z Piekar Śląskich przyznał, że szczególne wrażenie wywarł na nim jeden monstertrucków. Dodał, że długo ma prawo jazdy, ale bałby się prowadzić tego typu pojazd.

Orlen Moto Power Show ma wymiar edukacyjny - zaplanowano pokazy działań policji, straży pożarnej, GOPR oraz ratowników medycznych.

W wiślańskim amfiteatrze odbywały się też pokazy gwiazd federacji FEN MMA (zajmuje się organizowaniem imprez z udziałem zawodników walczących w mieszanych sztukach walki oraz kick-boxingu). "W sobotę można było spotkać trójkę czołowych polskich zawodników. Był świeżo upieczony mistrz w kategorii półciężkiej MMA Marcin Łazarz, który zdobył pas niespełna dwa tygodnie temu. Był Bartosz Szewczyk, i Wawrzyniec Bartnik - jeden z lepszych w Polsce zawodników w kategorii średniej" - powiedział PAP szef organizacji FEN MMA Paweł Jóźwiak.

Orlen Moto Power Show odbywa się po raz pierwszy. Nawiązuje jednak do innego wydarzenia motoryzacyjnego - GT Festival, który w poprzednich latach gromadził fanów w Wiśle.

Bujok podkreślił, że Wisła nieprzypadkowo jest areną Orlen Moto Power Show. Beskidzki kurort ma motoryzacyjne tradycje sięgające lat 20. XX wieku. "W tym roku odbędzie się 70. Rajd Wisły. W latach 20. i 30. XX wieku odbywały się tu zawody motocyklowe. Mamy wspaniałe trasy wykorzystywane w motosporcie - Kubalonka czy Salmopol to kultowe drogi" - przypomniał.

PAP jest patronem medialnym Orlen Moto Power Show.