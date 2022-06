Temat bezpieczeństwa żywnościowego w kontekście toczącej się na Ukrainie wojny był wielokrotnie podnoszony podczas obrad szczytu NATO - poinformował w środę prezydent Andrzej Duda.

Bezpieczeństwo żywnościowe jednym z tematów szczytu NATO /fot. KRPR

Polski prezydent podkreślił na konferencji prasowej w Madrycie, że prace nad tym zagadnieniem cały czas trwają we współpracy z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, jednak zastrzegł, że nie może ujawniać szczegółowych informacji.

Nikt nie ma wątpliwości, że trzeba uczynić wszystko, aby nie doszło do skutecznego ataku na Odessę, co do tego nie mam wątpliwości, że to by była katastrofa i to by oznaczało odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego

- powiedział Andrzej Duda.