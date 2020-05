Bezrobocie w UE ma wzrosnąć w tym roku do 9 proc.

Najwyższy poziom bezrobocia (19,9 proc.) ma wystąpić w tym roku w Grecji. Niewiele lepiej (18,9 proc. bezrobotnych) ma być w Hiszpanii. Do 11,8 proc. bezrobocie ma wzrosnąć we Włoszech, a do 10,1 proc. we Francji.

W Niemczech bezrobocie ma wynieść w tym roku 9,2 proc., natomiast w Polsce 7,5 proc. W przyszłym roku sytuacja ma się poprawiać - poziom bezrobocia w UE ma spaść do 7,9 proc., a w strefie euro do 8,6 proc.