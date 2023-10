Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił kredytu rządowi Rwandy na zakup od polskiego producenta, łódzkiej firmy Faspol, systemu chłodzenia mleka. Spłatę kredytu o wartości 23 mln euro ubezpiecza KUKE - podał w piątek portal ubezpieczyciela

BGK udzielił 23 mln euro kredytu skarbowi państwa Rwandy na system chłodzenia mleka; fot. unsplash.com / Daniel Sinoca

BGK udzielił 23 mln euro kredytu skarbowi państwa Rwandy na system chłodzenia mleka

Długoterminowy kredyt do 23 mln euro (ok. 88 mln zł), którego udzielił BGK dotyczy zakupu systemu schładzania mleka od łódzkiej firmy Faspol.

"Finansowanie zostało zabezpieczone polisą KUKE od ryzyka politycznego. Ubezpieczenie gwarantowane przez polski Skarb Państwa wykorzystuje się powszechnie przy finansowaniu eksportu i inwestycji do krajów rozwijających się" - przekazał portal KUKE.

"Mimo że Rwanda należy do grupy krajów najsłabiej rozwiniętych, to jednocześnie jest postrzegana jako rynek o relatywnie niskim ryzyku inwestycyjnym i dobrych perspektywach dla biznesu" - powiedział cytowany w komunikacie prezes KUKE Janusz Władyczak. "Jak dotąd Rwanda uniknęła kłopotów wielu innych państw Afryki, które w wyniku nadmiernego zadłużania się, pandemii, konsekwencji wojny w Ukrainie i podwyżek stóp procentowych w skali globu stanęły na skraju niewypłacalności" - wskazał.

"Wspierana przez BGK i KUKE transakcja polskiego producenta będzie służyła unowocześnieniu produkcji rolnej w Rwandzie i rozwojowi lokalnych społeczności. Pracujemy nad kolejnymi projektami inwestycyjnymi, które - stymulując nasz eksport - przyczynią się także do podniesienia poziomu życia mieszkańców tego kraju" - zapwnił prezes KUKE

"Rwanda jest postrzegana jako jedno z najbardziej przyjaznych państw dla prowadzenia biznesu w Afryce. Większe zainteresowanie tym rynkiem przez polskich eksporterów obserwujemy już od dłuższego czasu. Głównie dotyczy to branż związanych z rolnictwem, górnictwem oraz usługami" - tłumaczył członek zarządu BGK Marek Tomczuk

Ubezpieczyciel wyjaśnił, że kontrakt na zakup polskiego systemu schładzania mleka ma strategiczne znaczenie dla rozwoju Rwandy. "Dostawa blisko 400 instalacji do lokalnych punktów skupu mleka ma zmniejszyć straty mleka w wyniku nieprawidłowego przechowywania oraz zwiększyć możliwości produkcyjne i dostęp do produktów mlecznych" - napisano w komunikacie.

"Umowa, którą podpisaliśmy, jest świadectwem szybko rozwijającej się współpracy dwustronnej między Rwandą a Polską. Obie strony badają dalsze możliwości współpracy gospodarczej" - podkreślił cytowany przez KUKE minister finansów i planowania ekonomicznego Rwandy dr Uzziel Ndagijimana.

Systemu schładzania mleka od łódzkiej firmy Faspol

Polskim eksporterem i beneficjentem środków z kredytu jest firma Faspol z Łodzi. Spółka projektuje i wykonuje specjalistyczne zbiorniki m.in. dla przemysłu spożywczego i chemicznego. Kontrakt sfinansowany z kredytu BGK polski producent zawarł z Rwandyjską Radą Rozwoju Rolnictwa (Rwanda Agriculture and Animal Resources Development Board).

Łódzka spółka działa w Afryce od 2016 r. Ma odbiorców w Kenii, Tanzanii, Ghanie i Senegalu. Jej największym kontraktem w Afryce była dostawa 350 instalacji do schładzania mleka w Kenii na mocy umowy kredytowej między polskim a kenijskim rządem.

"To były intensywne dwa lata wizyt w Rwandzie, przygotowywania koncepcji i projektów oraz niełatwych negocjacji. Dlatego jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie Rwanda będzie kolejnym rynkiem, gdzie nasze rozwiązania przyczynią się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa żywnościowego" - mówił współwłaściciel spółki Faspol Marcin Kaleta. "Dzięki naszym instalacjom dzienna produkcja mleka zwiększy się o prawie 2 mln litrów, co oznacza, że ten surowiec stanie się bardziej dostępny dla Rwandyjczyków" - podsumował.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl