Maciej Dalecki, dyrektor Biura Branży Produkcyjnej i Medycznej w Banku Gospodarstwa Krajowego wziął udział w panelu "Z dużym można więcej. Kto napędza konsolidacyjną machinę w branży spożywczej i handlowej?" w ramach FRSiH 2023.

Dalecki wskazał, że spada liczba firm na rynku przetwórstwa rolno-spożywczego, w szczególności małych i średnich.

- Jednocześnie liczba dużych firm rośnie, co oznacza że małe wypadają z rynku albo są przejmowane przez duże. Po drugie, według danych GUS spółek zatrudniających powyżej 250 osób w branżach przetwórstwa jest dość dużo, co stwarza potencjał do tego żeby się połączyły. Po trzecie, jest to kwestia przejmowania spółki przez następców obecnych właścicieli - dodał.