BGK: nowe warunki gwarancji spłaty kredytów dla rolników

Jak podał bank, nowe warunki przewidują objęcie gwarancją kredytu obrotowego nieodnawialnego, który nie jest powiązany z inwestycją wspieraną z EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) na okres 51 miesięcy.

Umożliwiają też zabezpieczenie gwarancją spłaty kredytu obrotowego odnawialnego na okres 39 miesięcy, podczas jego odnowienia, podwyższenia limitu lub zawierania nowej umowy kredytowej.

Będzie też można otrzymać dopłatę do oprocentowania kredytu obrotowego na okres do 12 miesięcy w wysokości 2 pkt. proc. w skali roku, który zostanie objęty nową gwarancją do końca 2020 r.

Zmiany są jednym z elementów pakietu pomocowego BGK dla polskich przedsiębiorców i mają ograniczyć negatywne skutki pandemii COVID-19 - podkreślił bank w komunikacie.

"Fundusz Gwarancji Rolnych jest pierwszym na rynku funduszem gwarancyjnym BGK dostępnym dla całego sektora rolnego - zarówno dla przetwórców rolno-spożywczego, jak i po raz pierwszy dla producentów, czyli rolników" - podkreślił członek zarządu BGK Tomasz Robaczyński.

"Rozszerzamy program m.in. o dopłaty do odsetek oraz wydłużamy okres gwarancji, dzięki czemu rolnicy mogą uzyskać tańszy kredyt i na lepszych warunkach. Zmiany w Funduszu Gwarancji Rolnych są kolejnym działaniem BGK, którego celem jest pomoc polskim przedsiębiorcom w dobie epidemii" - dodał Robaczyński.

BGK podał, że rolnicy będą mogli ubiegać się o kredyt obrotowy na prostszych zasadach - bez konieczności składania w banku kredytującym dokumentów finansowych czy planu projektu.

Bez zmian pozostają inne warunki udzielania gwarancji z FGR, m.in. dotyczące zabezpieczenia do 80 proc. kwoty niespłaconego kapitału kredytu oraz dotyczące maksymalnej kwoty gwarancji, która wynosi 5 mln zł dla rolników lub 10 mln zł dla przetwórców.