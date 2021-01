BGK przedłuża gwarancje dla firm z pakietu pomocowego

Gwarancje BGK to narzędzia ułatwiające przedsiębiorcom dostęp do kredytu, np. w razie niewystarczających zabezpieczeń lub zbyt krótkiej historii kredytowej. Bank zdecydował się poszerzyć zakres i przedłużyć okres obowiązywania zmiany wprowadzonych wcześniej w związku z trwającą pandemią COVID-19.

"Większość obecnych gwarancji była w ofercie banku już przed pandemią, jednak w marcu znacznie je zmodyfikowaliśmy, by pomóc firmom utrzymać płynność. Uprościliśmy warunki uzyskania gwarancji, zwiększyliśmy maksymalne poziomy zabezpieczeń, czy zrezygnowaliśmy z pobierania prowizji" - wskazał cytowany w komunikacie członek zarządu BGK Tomasz Robaczyński. "Dzięki gwarancjom BGK prawie 60 tys. przedsiębiorców uzyskało ponad 50 mld zł kredytu" - podkreślił.

Największe zmiany wprowadzono w gwarancjach de minimis, będących - jak zauważył Robaczyński - "najpopularniejszym dzisiaj rozwiązaniem zabezpieczającym spłatę kredytu". Z takich gwarancji na zmienionych w związku z pandemią warunkach skorzystało już prawie 55 tys. przedsiębiorców.

"W związku z drugą falą pandemii i potrzebami przedsiębiorców bardzo nam zależało na dodatkowym zwiększeniu atrakcyjności (...) gwarancji de minimis. Poza tym, że przedłużyliśmy możliwe okresy gwarancji, zwiększyliśmy też kwotę gwarancji do maksymalnej możliwej, jeśli chodzi o przepisy UE, czyli 1,5 mln euro dla kredytów do 5 lat i 750 tys. euro dla zobowiązań od 5 do 10 lat. Zadbaliśmy również, by można było obejmować gwarancjami kredyty w walucie obcej" - przekazał członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Gwarancje de minimis z pakietu pomocowego BGK dla firm będą dostępne do końca czerwca 2021 r. Termin ten dotyczy również innych gwarancji BGK: płynnościowych, spłaty limitu faktoringowego oraz Biznesmax, których dotknęły także inne zmiany.

Jak czytamy w komunikacie BGK, najważniejszym ułatwieniem dla korzystających z faktoringu ma być dopuszczenie możliwości objęcia gwarancją limitu faktoringowego udzielonego na okres do 24 miesięcy zamiast do 21 miesięcy. Dłuższy o 3 miesiące będzie też maksymalny okres gwarancji (z 24 na 27 miesięcy).

Również do końca czerwca 2021 r. mikro, małe i średnie firmy innowacyjne lub efektywne ekologicznie będą mogły skorzystać z gwarancji Biznesmax z dopłatą do oprocentowania. Ponadto, gwarancją taką można objąć również kredyty obrotowe odnawialne i nieodnawialne udzielane na potrzeby płynnościowe firm - podkreślono w komunikacie.