BGK przygotował nowe rozwiązania dla firm dotkniętych kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa

W komunikacie podano, że celem nowych rozwiązań, przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz samorządy wojewódzkie, wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jest zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom oraz utrzymanie miejsc pracy.

"Wspieranie polskich firm to jedno z najważniejszych zadań BGK. Dlatego pracujemy nad szeregiem rozwiązań, które stanowią uzupełnienie rządowego pakietu antykryzysowego. Z wielu ułatwień przedsiębiorcy mogą korzystać już teraz. Przykładem są chociażby korzystne zmiany w programach pożyczek unijnych. Dzięki współpracy z marszałkami województw i z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej udało się wdrożyć je bardzo szybko" - powiedziała cytowana w komunikacie Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

"Wiarygodność i bezpieczeństwo - tego potrzebują polskie firmy. Pieniędzy na rozwój firm nie może zabraknąć w szczególnym czasie walki z gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa. Wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przygotowaliśmy lepszą ofertę dla firm, która jest związana z przeciwdziałaniem skutkom COVID19" - dodała cytowana w komunikacie Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

W komunikacie napisano, że pierwsza zmiana dotyczy dodatkowej, sześciomiesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych dla przedsiębiorców, którzy korzystają z pożyczek lub się na nie zdecydują. Oznacza to, że jeżeli w standardowej ofercie okres ten wynosi np. 6 miesięcy, to teraz zostanie on przedłużony o kolejne pół roku.

Dodano, że wakacje kredytowe to kolejne ułatwienie dla właścicieli firm. W trakcie obsługi finansowania na 4 miesiące można wstrzymać spłatę zobowiązań. Trzecia zmiana to możliwość obniżenia oprocentowania pożyczki. Ponadto, w przypadku zaległości w spłacie zobowiązań na skutek COVID-19, możliwe jest niestosowanie odsetek karnych oraz niepodejmowanie działań windykacyjnych.

W komunikacie podkreślono, że mikro, małe i średnie firmy niebawem mogą spodziewać się kolejnych ułatwień, które pomogą im uniknąć problemów spowodowanych epidemią koronawirusa. Takim rozwiązaniem będą pożyczki na cele płynnościowe.

Ułatwienia dla przedsiębiorców wprowadzono także w pożyczce na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej.

"Sześciomiesięczne wakacje kredytowe oraz dodatkowa, półroczna karencja w spłacie - to najważniejsze zmiany w spłacie pożyczek na rozwój turystyki, jakie wprowadziliśmy. Co więcej, firmom, które z powodu koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji, dajemy możliwość obniżenia oprocentowania" - mówi cytowana w komunikacie Jarosińska-Jedynak.

Zmiany obejmują: wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy, wydłużenie okresu spłaty do 12 miesięcy, karencję w spłacie kapitału dodatkowo do 6 miesięcy, wakacje kredytowe - zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych do 6 miesięcy i obniżenie oprocentowania na okres do 12 miesięcy.