Białko salmonelli może powodować reakcję autoimmunologiczną związaną z alzheimerem

Biofilm, zwany także błoną biologiczną, to wielokomórkowa struktura złożona z bakterii (zwykle różnych gatunków) otoczonych warstwą substancji organicznych i nieorganicznych, produkowanych przez te drobnoustroje. Biofilm jest lepki i łatwo przywiera do podłoża, chroni zawarte w nim mikroorganizmy na przykład przed antybiotykami oraz środkami dezynfekcyjnymi i przyczynia się do rozwoju przewlekłych zakażeń.

Naukowcy z Vaccine and Infectious Disease Organization-International Vaccine Centre (VIDO-InterVac) przy University of Saskatchewan (USask) oraz z Temple University w Filadelfii wykazali, że białko o nazwie "curli" z biofilmu tworzonego przez bakterie Salmonella w jelitach myszy może powodować reakcje autoimmunologiczne i zapalenie stawów u tych zwierząt.

Curli to specjalny rodzaj białka - amyloid. Podobne ludzkie białka są związane z chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i stwardnienie zanikowe boczne (ALS lub choroba Lou Gehriga). Naukowcy nie wiedzą, jak zaczynają się te choroby, ale spekulowali, że coś musi "wywołać" gromadzenie się amyloidów.

"Jako pierwsi wykazaliśmy, że patogen przenoszony przez żywność może wytwarzać tego rodzaju białka w jelitach" - powiedział dr Aaron White, wiodący ekspert od biofilmów Salmonelli i amyloidów Curli.

"Spekulowano, że bakterie mogą stymulować tworzenie płytki amyloidowej w chorobie Alzheimera, Parkinsona i ALS i przyczyniać się do postępu choroby. Odkrycie curli w jelitach może stanowić ważny związek, wskazując na potencjalnie zakaźną przyczynę tych chorób" - dodał.

Çagla Tükel i jej zespół z Temple University ustalili, że obecność curli prowadzi do autoimmunizacji i zapalenia stawów - dwóch stanów, które są znanymi powikłaniami zakażeń Salmonella u ludzi.

"U myszy reakcje te zostały wywołane w ciągu sześciu tygodni od zakażenia, co dowodzi, że curli może być głównym motorem odpowiedzi autoimmunologicznych" - powiedziała Tükel.

Kolejnym krokiem w badaniach jest potwierdzenie, że dzieje się tak również u ludzi i sprawdzenie, czy inne patogeny przenoszone przez żywność związane z Salmonellą mogą powodować podobne reakcje autoimmunologiczne.

"To ważne odkrycie sugeruje, że patogeny przenoszone przez żywność mogą inicjować lub pogarszać autoimmunizację i potencjalnie przyczyniać się do zaburzeń amyloidowych, takich jak choroba Alzheimera i Parkinsona" - powiedział dr Volker Gerdts, dyrektor VIDO-InterVac.