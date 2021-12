Białoruś wprowadza embargo na żywność z Zachodu

Białoruś wprowadza embargo na żywność z Zachodu. Od 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać embargo na produkty żywnościowe z krajów, które wprowadziły sankcje wobec władz Białorusi.

Autor: PAP

Data: 07-12-2021, 18:01

Białoruś ustanawia embargo na żywność z krajów, które wprowadziły sankcje przeciwko niej. fot. PAP/Abaca/AA/ABACA

"Decyzją rządu od 1 stycznia 2022 r. wprowadzone zostaje embargo na szeroką gamę produktów żywnościowych, pochodzących z krajów, które prowadzą dyskryminacyjną politykę i realizują nieprzyjazne działania wobec naszego kraju" - poinformowało biuro prasowe rządu Białorusi.

W komunikacie wskazano, że jest to odpowiedź na "próby nielegalnej presji sankcyjnej ze strony kolektywnego Zachodu". Jak zaznaczono, z embarga wyłączone zostały produkty do użytku indywidualnego, żywność dla dzieci i szereg innych pozycji "krytycznego importu". Wyjaśniono, że ma to na celu ograniczenie negatywnego wpływu embarga na białoruskich obywateli.

Białoruś chce zwiększać własną produkcję

Rząd zapowiedział również, że będzie podejmować działania na rzecz zwiększenia własnej produkcji oraz importu z krajów "przyjaznych".

"W przypadku dalszych działań destrukcyjnych Białoruś zastrzega sobie prawo do rozszerzenia listy zakazanych towarów" - podano.

W ubiegły czwartek UE uchwaliła kolejny pakiet sankcji wobec Białorusi. Restrykcje polegają na zakazie wjazdu do UE i zamrożeniu aktywów. Obejmują one ok. 30 osób i podmiotów zaangażowanych w represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i sprowadzanie migrantów na Białoruś. Dotyczą m.in. linii lotniczych Belavia. Wprowadzenie nowych sankcji ogłosiły również USA, Wielka Brytania i Kanada.