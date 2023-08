Na 119 projektów ogólnomiejskich i osiedlowych będą mogli głosować mieszkańcy Białegostoku w ramach budżetu obywatelskiego na 2024 rok - poinformowały we wtorek władze miasta. Do podziału jest 12 mln zł, głosowanie odbędzie się na przełomie września i października.

To jedenasta edycja budżetu obywatelskiego Białegostoku.

38 propozycji to projekty o charakterze ogólnomiejskim (limit łączny na nie to 5 mln zł), 81 to projekty osiedlowe (limit łączny 7 mln zł). Ich łączna wartość przekracza 106,3 mln zł. "Konkurencja jest bardzo duża, kwotowo to będzie zrealizowanych tylko 11-12 procent. Można powiedzieć, że z jednej strony to źle, bo dużo projektów odpadnie, ale z drugiej - jak jest duża konkurencja - to przejdą najlepsze, najbardziej oczekiwane przez mieszkańców" - mówił na konferencji prasowej prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Dodał, że w związku z trudną sytuacją budżetu miasta, na razie nie ma planów zwiększenia budżetu obywatelskiego powyżej obecnych 12 mln zł. Jednak jeśli wybrane projekty - po przetargach - będą miały wartość nieznacznie przekraczającą dopuszczalne limity, takie kwoty będą dokładane.

Głosowanie mieszkańców odbędzie się w dniach 26 września - 9 października na papierowych kartach lub przez internet. 10 września odbędzie się w parku Planty festyn obywatelski, podczas którego projekty będą prezentowane i promowane przez ich pomysłodawców.

Wśród zakwalifikowanych do głosowania projektów (wybranych spośród 184 zgłoszonych) największą grupę, bo 35 propozycji, stanowią inwestycje w placówkach oświatowych; to np. remonty elewacji czy pomieszczeń, ale też modernizacje szkolnych bibliotek, tworzenie tzw. stref relaksu czy instalacja oświetlenia na boiskach.

16 pomysłów związanych jest z infrastrukturą drogową (ulice, ścieżki rowerowe, parkingi czy oświetlenie), 24 dotyczą sportu i rekreacji (to m.in. boiska i place zabaw), 13 to tzw. projekty zielone (w tym kolejny zielony przystanek, czyli przystanek obsadzony roślinnością).

Wśród najbardziej kosztownych projektów o charakterze ogólnomiejskim jest np. modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Kawaleryjskiej, której koszt oszacowany został na ponad 2,8 mln zł, ścieżka rowerowa pozwalająca na bezpieczny przejazd przez wiadukt nad torami w centrum miasta przy ul. Dąbrowskiego (3 mln zł), stworzenie miejskiego lasu w pobliżu zbiornika retencyjnego obok Trasy Niepodległości (blisko 3 mln zł) czy skate parku dla początkujących (3 mln zł).

Po raz kolejny zgłoszony został do budżetu obywatelskiego projekt miejskiego programu in vitro; w tym roku dostał on 50 tys. zł; w edycji przyszłorocznej budżetu wniosek dotyczy 99 tys. zł.

Do głosowanie nie zostało zakwalifikowanych 65 projektów. Główne powody, to niezgodność tych propozycji z dokumentami planistycznymi, sprawy własnościowe nieruchomości czy uwarunkowania techniczne; kilka projektów pomysłodawcy chcieli realizować poza granicami gminy Białystok.

W budżecie obywatelskim na 2023 r. wybrano do realizacji 20 projektów - 9 ogólnomiejskich i 11 osiedlowych. Oddano rekordową liczbę 88 tys. głosów. W budżecie obywatelskim na 2022 r. były to 32 projekty do realizacji, oddano wówczas blisko 57,5 tys. głosów.