50 mln zł w formie papierów wartościowych dostanie z ministerstwa edukacji i nauki Uniwersytet w Białymstoku (UwB) na budowę na kampusie tej uczelni budynku nauk społecznych.

"Ta decyzja została podjęta" - powiedział we wtorek na konferencji prasowej na UwB wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który wspólnie z wiceministrem edukacji i nauki Dariuszem Piontkowskim przekazał władzom UwB symboliczny czek.

Sasin dodał, że decyzje o tym wsparciu podjęło kierownictwo MEiN.

Symboliczny czek jest na kwotę 50 mln zł w formie papierów skarbowych przyznanych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023 r.

Sasin powiedział, że UwB jest "dumą" Białegostoku i regionu, a obecnemu rządowi zależy na równomiernym rozwoju kraju.

"Dzisiaj można powiedzieć, że Polska wschodnia to taka część naszego kraju, która tętni życiem w wielu wymiarach. Tętni życiem poprzez wielkie inwestycje, które tutaj są lokowane, te inwestycje choćby w infrastrukturę drogową (...), ale również w tę infrastrukturę, która decyduje o poziomie życia mieszkańców tej ziemi, w infrastrukturę edukacyjną" - mówił Sasin. Dodał, że właśnie infrastruktura edukacyjna wyznacza poziom rozwoju, ale też poziom życia, którego oczekują mieszkańcy.

Sasin dodał, że także w przypadku UwB rząd chce "współuczestniczyć" w rozwoju tej uczelni, budowie nowoczesnej infrastruktury, bazy naukowej, bo nauka jest dla rządu ważna. Przypomniał, że ze wsparciem rządu realizowano wcześniejsze inwestycje UwB, np. planetarium, budowę biblioteki uniwersyteckiej.

Wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski dodał, że przekazywane symbolicznie pieniądze mają sprawić, aby UwB mogło prowadzić kształcenie już niemal na wszystkich kierunkach w nowoczesnych budynkach. "Zdajemy sobie sprawę, że aby prowadzić badania naukowe potrzebna jest nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria" - dodał Piontkowski. "MEiN zainteresowane jest tym, aby nie tylko te najlepsze, najbardziej znane polskie uczelnie się rozwijały, ale także te, które do niedawna były traktowane jako małe, prowincjonalne, dorównywały zarówno poziomem nauczania ale i także bazą dydaktyczną" - dodał Piontkowski. Ocenił, że UwB ma już piękny kampus, który jeszcze będzie rozbudowany.

Obecny na UwB marszałek województwa dr Artur Kosicki powiedział, że samorząd regionu również wspiera uczelnie, w tym UwB, np. środkami europejskimi, bo uczelnia na to zasługuje.

Rektor UwB prof. Robert Ciborowski powiedział, że w związku z zapowiedziami finansowego wsparcia jest coraz bliżej sytuacji, aby cała uczelnia była w jednym miejscu, na kampusie. Podkreślał, że ważne jest także podnoszenie jakości kształcenia i tak będzie, bo z roku na rok UwB staje się coraz lepszym, konkurencyjnym.

Szacowany koszt budowy budynku nauk społecznych to ok. 65 mln zł. Ma się w nim mieścić Wydział Ekonomii i Finansów, Instytut Zarządzania, Instytut Socjologii oraz Wydział Stosunków Międzynarodowych, który jest w trakcie tworzenia. Jak informuje uczelnia, z obiektu będzie korzystać ok. dwóch tysięcy studentów i ok. 140 pracowników.

Budynek będzie miał powierzchnię ok. 5,2 tys. m kw., będzie trzykondygnacyjny. Znajdą się w nim m.in. sale wykładowe i ćwiczeniowe, pomieszczenia techniczne i pokoje administracyjne. Obiekt ma nawiązywać do już istniejących budynków, a z sąsiadującym z nim powstającym gmachem nauk humanistycznych (ma być gotowy w 2025 roku) będzie połączony nadziemnym łącznikiem.

Kampus UwB otwarto w 2015 r., ale zajęcia odbywały się tam już w 2014 r. To największa inwestycja w dziejach uczelni, kosztowała ok. 250 mln zł, w większości sfinansowany z funduszy unijnych. Siedziby mają tam m.in. wydziały matematyki, fizyki, biologii i chemii oraz instytut informatyki. W 2021 roku w kampusie otwarto też uniwersytecką bibliotekę. Powstało też obserwatorium astronomiczne i planetarium.

Rektor UwB poinformował, że uczelnia może już ogłaszać przetarg na projekt i budowę budynek nauk społecznych, a budowa miałaby się rozpocząć późną wiosną 2024 r. i ma potrwać 3 lata.