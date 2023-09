Przebudowa ulic przy nowopowstałym centrum przesiadkowym w sąsiedztwie dworców PKP i PKS w Białymstoku ma się zakończyć do 31 października - poinformowali w środę na konferencji prasowej zastępcy prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński i Zbigniew Nikitorowicz.

Wraz z oddawaniem do użytku kolejnych ulic coraz więcej autobusów komunikacji miejskiej ma się zatrzymywać na przystankach centrum przesiadkowego zbudowanego przy dworcach PKS Nova i PKP. Na razie od 1 września w tym centrum zatrzymują się autobusy trzech linii Białostockiej Komunikacji Miejskiej (BKM): nr 100, 107 i 22.

Przebudowy ulic, budowa centrum przesiadkowego oraz zakup nowych autobusów elektrycznych, które już jeżdżą po ulicach miasta, są elementem dużego projektu budowy Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego. Powstanie także tunel na potrzeby pasażerów (pieszo-rowerowy), którym będzie można - pod torami- wyjść bezpośrednio na kolejowe perony. PKP PLK prowadzi obecnie modernizację stacji kolejowej Białystok.

W zbudowanym już centrum przesiadkowym powstały przystanki, miejsca postojowe dla autobusów miejskich, nasadzenia zieleni oraz podziemna infrastruktura do odprowadzania i retencji wody. Wiceprezydent Białegostoku Przemysław Tuchliński poinformował, że powierzchnia inwestycji to 18 tys. metrów kw., z czego 3 tys. metrów kw. to tereny zielone - głównie nasadzenia bylin.

"Sukcesywnie kończymy inwestycję związaną z układem drogowym. Całościowe zakończenie tej części inwestycji planowane jest 31 października" - powiedział Tuchliński. Dodał, że wraz z końcem prac na poszczególnych ulicach będą wprowadzane do centrum przesiadkowego kolejne autobusy miejskie. Dodał, że gdy cała inwestycja będzie zrealizowana, powstanie centrum komunikacyjne łączące różne rodzaje komunikacji krajowej, regionalnej i miejskiej.

Nadzorujący BKM wiceprezydent Zbigniew Nikitorowicz powiedział, że centrum przesiadkowe to komunikacyjne, transportowe "serce" miasta, ale i regionu, a dochodzenie do pełnej obsługi komunikacyjnej pasażerów w tym miejscu będzie się odbywać etapowo. "Poszczególne elementy tego centrum będą dedykowane do konkretnych linii" - zapowiedział. Podkreślił, że inwestycja jest duża i skomplikowana.

Całość kosztów kwalifikowanych węzła intermodalnego to 180 mln zł, z czego 135 mln zł to środki z UE. Koszt samego centrum przesiadkowego to 17 mln zł. Jak informowały wcześniej władze Białegostoku, celem wszystkich prac w ramach węzła intermodalnego jest rozwój transportu miejskiego, działania na rzecz bardziej płynnej komunikacji w centrum miasta, a także rozwój transportu publicznego w integracji z komunikacją pieszą, rowerową, samochodową i kolejową oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego.