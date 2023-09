Od wtorku mieszkańcy Białegostoku mogą głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego 2024. Głosowanie potrwa do 9 października; można wybierać wśród 119 propozycji ogólnomiejskich i osiedlowych.

To jedenasta edycja budżetu obywatelskiego Białegostoku; do podziału jest 12 mln zł.

"Wszystkich mieszkańców Białegostoku zachęcamy, ażeby wziąć sprawy w swoje ręce, zagłosować na projekty w budżecie obywatelskim 2024 roku, bo każdy głos się liczy. Wygrywają te projekty, które otrzymają największą liczbę głosów. Zapraszamy wszystkich" - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

Do budżetu obywatelskiego 2024 zakwalifikowano 119 pomysłów: 38 projektów ogólnomiejskich, 61 projektów osiedlowych. Głosowanie potrwa do 9 października, a każdy mieszkaniec może oddać głos na cztery projekty. Tuchliński mówił, że mogą być to dowolne projekty ze 119 propozycji. Podkreślił, aby pamiętać, że każdy może głosować tylko raz.

Głosy można oddawać w formie papierowej lub przez internet. Tuchliński zachęcał do głosowania przez internet. Mówił, że przy tym głosowaniu ważne jest, by potwierdzić swój głos poprzez kliknięcie w link, który otrzymuje się po głosowaniu na e-mail. Dodał, że z jednego adresu mailowego można wysłać do pięciu głosów różnych osób, pomagając w ten sposób - jak podkreślił - osobom starszym czy rodzicom.

Osoby, które zdecydują się na papierową kartę do głosowania, mogą oddać swój głos w trzech budynkach urzędu miejskiego: w Centrum Aktywności Społecznej, głównej siedzibie przy ul. Słonimskiej oraz przy ul. Branickiego. Kartę do głosowania będzie można też wypełnić w mobilnym punkcie, który przez dwa weekendy będzie ustawiony w centrum Białegostoku, na Rynku Kościuszki.

Dyrektor Centrum Aktywności Społecznej Urszula Dmochowska przypomniała, że każdy mieszkaniec Białegostoku ma możliwość głosowania; osoby niepełnoletnie muszą dołączyć zgodę opiekuna.

Dmochowska też zachęcała do głosowania przez internet. Zwróciła uwagę, aby potwierdzić głos poprzez kliknięcie w link przesłany na maila, bo - jak zauważyła - wciąż wiele głosów jest nieważnych, bo nie są potwierdzone przez adres mailowy.

Lista projektów, które będą realizowane, ma być znana do końca października - podała Dmochowska.

W budżecie obywatelskim na 2023 r. wybrano do realizacji 20 projektów - 9 ogólnomiejskich i 11 osiedlowych. Oddano rekordową liczbę 88 tys. głosów. W budżecie obywatelskim na 2022 r. były to 32 projekty do realizacji, oddano wówczas blisko 57,5 tys. głosów.