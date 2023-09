Mieszkańcy Białegostoku zyskają lepszy dostęp do komunikacji kolejowej - w nowym rozkładzie PKP obowiązującym od najbliższej niedzieli uruchomiony będzie jeden peron na wybudowanym przystanku Białystok Zielone Wzgórza.

Nowy przystanek znajduje się na skraju osiedla Zielone Wzgórza, w niedalekim sąsiedztwie takich osiedli, jak Nowe Miasto czy Słoneczny Stok i Leśna Dolina. Docelowo mieszkańcy zyskają dostęp do dwóch peronów, dostosowanych do potrzeb wszystkich podróżnych. Będzie z nich można podróżować w kierunku Warszawy, Ełku oraz Bielska Podlaskiego.

Będzie się tam zatrzymywało na razie kilkanaście pociągów, nie tylko regionalnych ale również PKP Intercity. Oznacza to, że np. pasażerowie jadący pociągiem dalekobieżnym do Warszawy lub dalej, nie będą musieli jechać na dworzec główny w Białymstoku, ale wsiadać właśnie na przystanku Zielone Wzgórza.

Inwestycja została zrealizowana w ramach prac na liczącym 71 km odcinku Czyżew-Białystok międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica. Modernizacja tej linii, to największa realizowana obecnie w Podlaskiem inwestycja kolejowa, której koszt sięga 3,4 mld zł, w dużej części z dofinansowaniem z UE z programu CEF - Connecting Europe/ Łącząc Europę.

"Chcemy poprawiać dostęp do kolei w skali całej Polski i przy okazji dużych zadań inwestycyjnych, budujemy nowe stacje i przystanki. Tu wykorzystaliśmy tę możliwość. Miejsce jest bardzo blisko dużego osiedla i liczymy na to, że będzie bardzo popularne" - mówił w piątek dziennikarzom członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA Arnold Bresch, podczas prezentacji inwestycji w Białymstoku.

Dodał, że każdy przewoźnik, który uzna, iż jest to miejsce dające potencjalnych klientów (pasażerów) może złożyć wniosek do PKP PLK SA o ułożenie takiego rozkładu jazdy, by pociągi tego przewoźnika tam się zatrzymywały. Na razie będzie to szesnaście pociągów. Poinformował też, że w skali całego kraju PKP PLK wprowadza jeszcze czternaście takich nowych miejsc. "Więc dostęp do kolei się poprawia" - podkreślał.

W briefingu dla mediów wzięli udział podlascy politycy PiS. Wiceminister edukacji, poseł Dariusz Piontkowski zwracał uwagę, że pod miejscem, gdzie obecnie jest przystanek Białystok Zielone Wzgórza, w przeszłości był wąski tunel, ostatecznie zamknięty bo nie nadawał się do użytku; teraz jest tam bezpieczne przejście. "Mamy nadzieję, że ten przystanek pozwoli w szerszym zakresie wykorzystać tory kolejowe do takiej komunikacji aglomeracyjnej. Te postulaty pojawiały się od dawna, tu w pobliżu jest przecież duże osiedle" - mówił.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski powiedział, że w regionie inwestycje kolejowe są obecnie w "bezprecedensowej" skali. Zwracał uwagę, że w ślad za trwającymi pracami zmieni się jakość przewozów i skróci czas dojazdu, do tego budowane są bezpieczne, bezkolizyjne przejazdy dla ruchu drogowego. "Te inwestycje dokonują się z takim założeniem, że kolej będzie przemieszczać coraz większy strumień pasażerów i towarów" - dodał wojewoda.