Około 13 mln zł kosztował gruntowny remont i wyposażenie dwóch oddziałów w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku: ortopedyczno-urazowego oraz urologii onkologicznej i ogólnej. W poniedziałek oba oddziały oficjalnie oddano do użytku.

Szpital wojewódzki jest jednym z największych i najważniejszych w Podlaskiem, a oba wyremontowane oddziały są kluczowymi w działalności tej placówki. Ich remont oznacza znaczącą poprawę warunków leczenia pacjentów i pracy personelu medycznego.

Oba oddziały nie były remontowane od lat 70-tych XX w. - podkreślano podczas uroczystego otwarcia zmodernizowanych oddziałów.

Po remoncie i wyposażeniu, na oddziale ortopedyczno-urazowym są 34 miejsca dla pacjentów, każda z 13 sal ma łazienkę. Powstała też np. nieistniejąca do tej pory specjalna sala intensywnego nadzoru dla pacjentów po zabiegach operacyjnych (taka opieka była, ale nie w osobnej sali) - powiedział dziennikarzom ordynator tego oddziału dr Jerzy Wojnar, jednocześnie wojewódzki konsultant w dziedzinie ortopedii i traumatologii ruchu. Dodał, że to ważne, bo sporą część pacjentów stanowią pacjenci z wieloma urazami albo osoby starsze z wieloma chorobami. Jest także sala zabiegowa z gipsownią, sala przygotowawcza, izolatka.

"Oddział wygląda wreszcie tak, jak powinien wyglądać w XXI w. Wszyscy pacjenci na to czekali, jak również cały zespół, który tutaj pracuje" - podsumował dr Wojnar.

Na oddziale urazowo-ortopedycznym przed pandemią było wykonywanych ok. 2,5 tys. zabiegów rocznie. Ordynator powiedział, że jest plan utrzymania takiej skali wykonywanych świadczeń. Na oddziale jest pełnoprofilowa opieka ortopedyczna.

Na oddziale urologicznym jest 20 miejsc dla pacjentów. "Praktycznie wchodzimy na nowy oddział, gdzie wymieniono wszystko" - powiedział dziennikarzom lekarz specjalista z tego oddziału Andrzej Nazarkiewicz. Obecnie pacjenci są jeszcze w tymczasowej lokalizacji oddziału. Nazarkiewicz dodał, że zakończony remont to duży komfort, przyzwoite warunki dla pacjentów i lekarzy. Poinformował, że powstał np. - jak to określił - "porządny dział zabiegowy" na potrzeby mniejszych zabiegów do przeprowadzenia bezpośrednio na oddziale, a nie na bloku operacyjnym. Na oddział trafia rocznie ok. 1,5 tys. pacjentów. Nazarkiewicz dodał, że to największy oddział ortopedyczny w regionie.

Wicedyrektor podlaskiego NFZ Agata Dyszkiewicz podkreśliła, że jakość w medycynie jest ważna, a warunki w szpitalu są jedną ze składowych tej jakości obok np. personelu medycznego, zaawansowanych technologii medycznych. NGZ na taką jakość stawia - dodała. Wyróżniła, że oddział urazowo-ortopedyczny zajmuje się w dużej mierze operacjami wszczepienia endoprotez, a oddział urologiczny jako jedyny w regionie świadczy operacje chirurgiczne z wykorzystaniem robota chirurgicznego z leczeniu raka prostaty. Podała, że NFZ płaci za te operacje od kwietnia 2022 i dotąd w tym czasie w tym szpitalu wykonano ponad 170 takich zabiegów.

Szpital wojewódzki w Białymstoku podlega samorządowi województwa podlaskiego. Marszałek województwa Artur Kosicki poinformował, że remont był konieczny. Podał, że 5 mln zł na remont pochodziło z budżetu województwa. Urząd marszałkowski informował wcześniej, że pozostałe środki są z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 (łączna wartość projektu prawie 12,9 mln zł). Urząd marszałkowski dodał, że była też dotacja 1,2 mln zł na wyposażenie obu oddziałów w meble.

Marszałek poinformował, że za obecnej kadencji zarządu województwa na modernizacje i inwestycje w szpitalu wojewódzkim wydano 70 mln zł; remonty i doposażenia oddziałów odbywają się systematycznie, aby zwiększać jakość świadczonych usług. Dodał, że w planach jest jeszcze budowa oddziału kohortacyjnego i przebudowa budynku poradni przyszpitalnych.

Dyrektor szpitala wojewódzkiego dr Cezary Nowosielski dodał, że w placówce remontu wymaga jeszcze jeden oddział: internistyczny, pozostałe są wyremontowane.