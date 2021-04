Białystok: Paczki z żywnością zamiast tradycyjnego śniadania wielkanocnego dla potrzebujących

Podobnie jak przed rokiem, zastąpiła ona śniadanie wielkanocne dla kilkuset osób, niemożliwe do zorganizowania z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.

Paczki - przygotowane nawet dla ponad tysiąca osób potrzebujących przez Caritas Archidiecezji Białostockiej i Fundację Rodziny Czarneckich - rozdawane były w sobotnie przedpołudnie na placu przy Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia.

Znalazły się w nich nie tylko tradycyjne potrawy na śniadanie wielkanocne, jak żurek z białą kiełbasą, wędliny, pasta jajeczna, sałatka jarzynowa, baby wielkanocne czy pieczywo, ale też produkty spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia. Każda osoba otrzymała dwie paczki - jedną z żywnością, drugą z potrawami na wielkanocne śniadanie. W przygotowania do wydarzenia włączyli się też uczniowie Zespołu Szkół Katolickich, którzy przygotowali kartki świąteczne do tych paczek.

Wydawaną potrzebującym żywność poświęcił bp Henryk Ciereszko, administrator Archidiecezji Białostockiej. Potrzebujący stali w długiej kolejce, paczki pomagali rozdawać m.in. żołnierze WOT. Akcję wsparło kilkudziesięciu darczyńców: przedsiębiorstwa, osoby prywatne i wolontariusze. Partnerami strategicznymi przedsięwzięcia były: samorząd województwa podlaskiego i miasto Białystok.

Bp Ciereszko dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej akcji. Życzył "Bożych, pełnych nadziei i ufności" świąt wielkanocnych. Podkreślał znaczenie okazywania w codziennym życiu wzajemnej pomocy. "Chrystus zmartwychwstały, który jest pośród nas, on również uczy nas i prowadzi nas ku temu, byśmy się ze sobą wszelkim dobrem dzielili" - mówił hierarcha przed poświęceniem pokarmów.

Dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej ks. Jerzy Sęczek zwrócił uwagę, że to już kolejne święta w okresie pandemii. Przypominał, że Wielkanoc to dla chrześcijan święta radosne. "Posiłek wielkanocny jest bardzo symboliczny (...), dlatego tez chcemy, żeby ci, którzy są samotni, doświadczają jakichkolwiek trudności, biedy, żeby także byli z nami razem" - mówił.

Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki zaznaczył, że pandemia koronawirusa ogranicza możliwości spotkań z bliskimi. "Tak liczna państwa obecność pokazuje, że mimo tych ograniczeń potrzebują państwo, by pochylił się nad państwem drugi człowiek i by ta pomocna dłoń została do was skierowana" - powiedział Rudnicki. Życząc zdrowia zwrócił uwagę, że w czasie pandemii takie życzenia nabierają wyjątkowego znaczenia.

Robert Jabłoński z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego podkreślił, że ważne jest, by w okresie świątecznym osoby potrzebujące poczuły się zauważone. "To jest moment w roku, w którym warto rozejrzeć się i w gronie najbliższej rodziny, i popatrzeć szerzej na ludzi, którzy nas potrzebują" - mówił.