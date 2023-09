Gmina Białystok przeznaczy maksymalnie 93 mieszkania komunalne dla studentów ostatniego roku studiów z dobrymi wynikami w nauce bądź absolwentów wyższych uczelni. Białostoccy radni przyjęli w poniedziałek program "Mieszkanie dla absolwenta".

Chodzi o zatrzymanie w mieście młodych, zdolnych ludzi poprzez zapewnienie im dostępu do mieszkania.

Program wprowadzono w formie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Białystok.

Zgodnie z zapisami uchwały, w ramach programu ma być przeznaczona dla studentów ostatnich lat studiów i absolwentów (do 35. roku życia) do połowy ze 186 budowanych obecnie nowych mieszkań komunalnych gminy przy ul. Depowej w Białymstoku. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski informował wcześniej, że do 93 mieszkań ma być przeznaczonych na "Program dla absolwenta". Inwestycja przy ul. Depowej jest dofinansowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Studenci ostatniego roku studiów uczelni w Białymstoku, ale nie tylko białostockich, ze średnią ocen z ostatniego roku nauki co najmniej 4,75 (po autopoprawce) lub absolwent z taką średnią zatrudniony w mieście w formie umowy o pracę będzie miał szansę na wynajem mieszkania od gminy w czasie, gdy będzie zatrudniony w mieście. Chodzi o osoby, które nie mają własnego mieszkania, domu, spółdzielczego prawa do lokalu, prawa do lokalu w Towarzystwie Budownictwa Społecznego, ale mają umowę o pracę w Białymstoku.

Osoby spełniające kryteria programu i zainteresowane skorzystaniem z tych mieszkań mogą składać wnioski do ZMK do 31 grudnia każdego roku. Dokumenty mają być weryfikowane do końca marca następnego roku. Powstanie lista wg kryteriów średniej ocen, a jeśli wyniki średniej będą takie same, będzie decydować data złożenia kompletnego wniosku. Umowa najmu będzie zawierana na czas obowiązywania umowy o pracę studenta lub absolwenta. Gdy najem będzie obowiązywał bez przerwy przez 10 lat, umowa będzie przedłużona na czas nieokreślony. Najemcy będą zobowiązani co roku przedkładać umowę o pracę.

"Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych pozostaje obok warunków zatrudnienia jednym z podstawowych determinantów decyzji młodych ludzi o wyborze miejsca zamieszkania. Obserwowany trend migracji absolwentów szkół średnich oraz uczelni do innych bardziej atrakcyjnych ośrodków, takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Kraków, nakłada na miasto Białystok konieczność podjęcia kompleksowych działań zmierzających do odwrócenia tych trendów" - czytał uzasadnienie uchwały dyrektor ZMK Andrzej Ostrowski. Dodał, że program ma pomóc w uzyskaniu młodym dostępu do mieszkania na korzystnych warunkach, dostosowanych do ich możliwości finansowych.

Ostrowski powiedział, że program jest pilotażowy. "Będziemy obserwowali, czy jest zainteresowanie, jak duże jest zainteresowanie" - podkreślił dyrektor ZMK.

Inicjator programu poseł KO Krzysztof Truskolaski wyraził nadzieję, że program nie będzie budził żadnych kontrowersji politycznych. Podkreślał, że komercyjny wynajem mieszkania czy zakup mieszkania są drogie, dlatego trzeba szukać rozwiązań, stąd inicjatywa programu.

Przewodniczący opozycyjnego w Radzie Miasta klubu PiS, radny Henryk Dębowski podkreślał, że w całym mieście potrzebne są plany zagospodarowania przestrzennego, aby były przeznaczane kolejne grunty pod budowę mieszkań, ale też możliwość wykupu od gminy - z rekompensatą, bonifikatą - mieszkań komunalnych.