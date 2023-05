300 mieszkańców Białegostoku ma szanse na dotacje na zakup roweru elektrycznego. Maksymalnie można dostać do 2,5 tys. zł dotacji - zdecydowali w poniedziałek radni miejscy, którzy przyjęli projekt "Ekorower - alternatywna dla samochodu". Do podziału jest 750 tys. zł.

Za przyjęciem uchwały głosowało 26 radnych, nikt nie był przeciwny, jedna osoba wstrzymała się od głosu, jedna nie wzięła udziału w głosowaniu.

Pieniądze na projekt pochodzą z budżetu województwa podlaskiego z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Sejmik województwa przyznał je w kwietniu - w ramach wsparcia - miastu Białystok.

Na sesji poinformowano, że nabór będzie ogłoszony po podpisaniu umowy z urzędem marszałkowskim. Termin naboru ma być ogłoszony w zarządzeniu wykonawczym prezydenta miasta, które ma być po wejściu w życie uchwały. Uchwała w sprawie ekoroweru ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Radni miejscy przyjęli w poniedziałek zasady przyznawania dotacji na rowery elektryczne.

O dotacje będą mogli się ubiegać pełnoletni mieszkańcy Białegostoku niezalegający z należnościami wobec miasta. Wniosek o dotację będzie można złożyć tylko raz - wyłącznie osobiście - na zakup jednego roweru. Z dotacji nie mogą skorzystać ani władze miasta, ani radni.

Rower musi być nowy, a jego zakup nie może być związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dotacja może wynieść do 50 proc. wartości poniesionych wydatków, jednak nie więcej niż 2,5 tys. zł. "Jeżeli rower będzie kosztować 2,5 tys. zł, to mieszkaniec otrzyma tylko 1250 zł. Jeżeli będzie kosztował 8 tys. zł, to dostanie tylko i wyłącznie 2,5 tys. zł" - wyjaśniła dyr. biura funduszy europejskich w urzędzie miasta Ewa Bajdałów.

"Okres prowadzenia naboru podstawowego będzie nie krótszy niż 2 dni" - głosi przyjęta przez białostockich radnych uchwała. Zakłada ona, że powstanie lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu (300 osób) i lista rezerwowa. Dodatkowy punkt otrzymają osoby z niepełnosprawnościami. W razie takiej samej liczby punktów decydować będzie kolejność wpływu wniosków.

Możliwe są nabory uzupełniające, jeżeli będą dostępne środki. Jeżeli ktoś zrezygnuje, do projektu wejdzie osoba z listy rezerwowej.

W sprawie udzielenia dotacji wnioskodawca będzie zawierał umowę z urzędem miasta. Dotacje będą rozliczane po zakupie roweru przez daną osobę na podstawie przedłożonych dokumentów, imiennej faktury VAT, potwierdzenia płatności, dokumentacji zdjęciowej. Jeżeli dokumentacja nie będzie zawierać braków, wypłata dotacji nastąpi w ciągu miesiąca od jej zatwierdzenia - głosi przyjęta w poniedziałek uchwała.

Jeden z inicjatorów projektu, przewodniczący opozycyjnego w Radzie Miasta klubu radnych PiS Henryk Dębowski przypomniał, że projekt ws. rowerów elektrycznych zgłaszała we wrześniu 2022 r. grupa radnych PiS z poparciem jednego radnego KO, ale rada nie przyjęła wówczas tej uchwały z powodu braku środków na projekt. Wyraził zadowolenie, że miasto Białystok wystąpiło o pieniądze na ten cel do marszałka województwa i dzięki przyznanym pieniądzom projekt będzie realizowany.

"To jest projekt oczekiwany przez mieszkańców Białegostoku, przez osoby niepełnosprawne" - powiedział Dębowski.

Wiceprezydent miasta Rafał Rudnicki zaznaczył, że projekt jest w pierwszej kolejności przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami.