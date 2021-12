Białystok szuka chętnego do prowadzenia jadłodzielni

Białostocki magistrat szuka chętnego do prowadzenia jadłodzielnię w 2022 roku. Zainteresowani mogą składać oferty do 20 grudnia.

Autor: PAP

Data: 03-12-2021, 13:37

Białystok szuka chętnego do prowadzenia jadłodzielni. fot. PAP/Michał Zieliński

Białystok szuka chętnego do prowadzenia jadłodzielni

Jadłodzielnia, czyli miejsce, gdzie można zostawić produkty żywnościowe, by mogli je wykorzystać potrzebujący, działa w Białymstoku od połowy 2018 r. Lokal, w którym działa, jest w centrum Białegostoku przy ul. Krakowskiej 1, w pobliżu prowadzonego przez miasto Centrum Aktywności Społecznej (CAS).

Jadłodzielnia czynna jest sześć dni w tygodniu. W lokalu są lodówki i półki na żywność. Każdy może pozostawić niezagospodarowaną żywność nadającą się do jedzenia - jak podaje miasto - m.in. produkty zapakowane fabrycznie, suche (kasze, ryże, makarony, mąki, słodycze) w nieuszkodzonych opakowaniach, zapakowane pieczywo i wyroby piekarnicze, warzywa i owoce, oryginalnie zamknięte sery, jogurty i twarogi.

Kto poprowadzi jadłodzielnię w Białymstoku?

Obecna umowa na prowadzenie jadłodzielni obowiązuje do końca roku. Miasto ogłosiło nowy konkurs na prowadzenie tego miejsca od 3 stycznia do 31 grudnia 2022 r., chce przeznaczyć na to 40 tys. zł - wynika z danych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Białystok. Mogą się do niego zgłaszać m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne czy spółki akcyjne. Do zadań będzie należało m.in. otwieranie i zamykanie punktu i przegląd przynoszonego jedzenia, przede wszystkim pod kątem przydatności do spożycia. Oferty można składać do 20 grudnia.

Od początku działalności jadłodzielnię prowadzi Fundacja Spe Salvi. Jak podsumowała ten okres Monika Lewko z fundacji, po tym czasie widać, że jadłodzielnia wpisała się w przestrzeń miasta.

"Ludzie pytani o jadłodzielnie wiedzą, gdzie jest, do czego służy. Na samym początku był ten problem, że mało osób zarówno potrzebujących, jak i darczyńców, niewiele o tym miejscu wiedziało" - mówiła Lewko.

Jak działa jadłodzielnia w Białymstoku

"Ale z każdym rokiem zainteresowanie jest coraz większe, wciąż przychodzą nowe osoby, które chcą skorzystać z pomocy, ale znaleźli się też stali darczyńcy, sklepy, nawet te duże czy lokalne piekarnie. Codziennie w lodówce i na półkach można coś znaleźć nic się nie marnuje" - powiedziała Lewko.

Oceniła, że wciąż też ludzi trzeba edukować, czym jest jadłodzielnia, że to - jak mówiła - "nie jest miejsce, które zastępuje sklep", tylko jest to miejsce skierowane do osób potrzebujących.

Mówiła, że ten rok, jak i część poprzedniego, różnił się ze względu na restrykcje związane z pandemią. Trzeba było dbać o dezynfekcję tego miejsca, a także o to, by nie tworzyły się skupiska ludzi.

"Mimo wielu obaw udało się dostosować do tych nowych realiów" - powiedziała. Dodała, że ten rok przyniósł też umowę z nowym darczyńcą jednym z większych sklepów w Białymstoku, od którego odbierane są duże darowizny żywności.

Lewko zapewniła, że fundacja będzie składać wniosek na kolejny rok prowadzenia jadłodzielni.