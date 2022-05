BIEC: schłodzenie na rynku pracy

Wskaźnik Rynku Pracy informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia wzrósł w maju o 1,5 punktu - informuje Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Świadczy to o lekkim schłodzeniu na rynku pracy.

Autor: PAP

Data: 31-05-2022, 09:49

Lekkie schłodzenie na rynku pracy/fot. shutterstock

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) wzrósł z 64,1 w kwietniu do 65,5 punktów w maju. Jak podkreślili analitycy BIEC, co prawda o tej porze roku wskaźnik zwykle rośnie, jednak obecna skala zmian jest istotnie większa niż przed rokiem, a także latami poprzedzającymi pandemię i większa niż przed miesiącem. Może to świadczyć o tymczasowym pogorszeniu sytuacji panującej na rynku pracy.

Rynek pracy - mniej optymistyczna sytuacja w maju

"Niewątpliwie kluczowe znaczenie dla rynku pracy będą miały czynniki ekonomiczne, a zwłaszcza skala rysującego się coraz wyraźniej spowolnienia oraz czynniki geopolityczne, związane z toczącą się wojną w Ukrainie i napływem uchodźców, spośród których zapewne część zasili polski rynek pracy" - ocenili eksperci. Przypomnieli, że w kwietniu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,2 proc., taką samą wartość przyjęła po uwzględnieniu wahań sezonowych.

Na majowy wzrost wartości wskaźnika wpłynęły przede wszystkim dane obrazujące szanse na zatrudnienie bezrobotnych, czyli liczba opublikowanych ogłoszeń o pracy oraz wyrejestrowanych bezrobotnych z tytułu podjęcia zatrudnienia, jak również napływ nowych osób rejestrujących się jako bezrobotni. Pozostałe składowe oddziałują w kierunku spadku wartości wskaźnika.

Od początku roku w powiatowych urzędach pracy rejestruje się więcej nowych bezrobotnych niż przed rokiem (wzrost o prawie 20 proc.), wzrost nastąpił również w skali ostatniego miesiąca (o około 2 proc.). Zaznaczyli, że podobne zjawisko odnotowano również w latach 2015-2016. Wówczas ten zwiększony napływ bezrobotnych nie przełożył się na wzrost stopy bezrobocia, głównie dzięki dobrej koniunkturze na świecie i w kraju.

Mniej ofert pracy

W kwietniu do rejonowych urzędów pracy napłynęło mniej ofert zatrudnienia niż w marcu. Nieznacznie mniej było też ogłoszeń ukazujących się na portalach internetowych, zwłaszcza wśród ofert niedotyczących pracy fizycznej. Analitycy zwrócili uwagę, że przedsiębiorstwa są coraz bardziej ostrożne w tworzeniu nowych miejsc pracy.

"Od trzech miesięcy wśród menadżerów firm produkcyjnych zwiększa się przewaga tych, którzy w najbliższym czasie zamierzają redukować zatrudnienie nad odsetkiem firm planujących wzrost zatrudnienia. Niepewność, zagrożenie spowolnieniem, rosnąca inflacja, a wraz nią wzrost ceny kredytu przy ograniczeniach po stronie podaży pracy powodują, że przedsiębiorstwa na razie nie myślą o ekspansji i nie planują zwiększenia zatrudnienia" - wskazali.

Mmniej ofert pracy przekłada się na mniejszy odpływ z bezrobocia do zatrudnienia. W kwietniu w porównaniu do marca z urzędów pracy wyrejestrowało się o prawie 20 proc. mniej osób bezrobotnych. W ujęciu relatywnym odpływ z bezrobocia do zatrudnienia stanowił tylko 43 proc. napływu do bezrobocia - spostrzeżono.