Około 20 mln zł z funduszy rządowych otrzymał na unowocześnienie bazy sprzętowej i rozbudowę bielski szpital pediatryczny. Dyrektor placówki Katarzyna Czauderna powiedziała, że inwestycje, w tym stworzenie pracowni rezonansu, będą realizowane w latach 2024-2025.

"To olbrzymi +zastrzyk finansowy+ dla szpitala, którego w takim dużym zakresie nigdy wcześniej nie otrzymaliśmy. Pozwoli unowocześnić infrastrukturę zarówno na zewnątrz, jak i w środku, doposażyć w sprzęt, ale przede wszystkim poszerzyć zakres możliwości diagnostycznych poprzez budowę pracowni rezonansu magnetycznego. Obecnie na terenie subregionu południowego województwa śląskiego nie ma możliwości realizacji badań rezonansem dla dzieci w znieczuleniu. U nas będzie. To olbrzymia radość" - powiedziała w czwartek dyrektor Katarzyna Czauderna podczas briefingu przed szpitalem.

Zdaniem ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudy, bezpieczeństwo Polaków jest jednym z priorytetów rządu. "Musimy stawiać na to, by w Polsce żyło się bezpieczniej. (…) Myślimy tu także w służbie zdrowia. W naszym regionie wychodzi to całkiem dobrze. (…) Dziś kolejna transza środków finansowych, (…) które trafią do szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej" - mówił.

Starosta bielski Andrzej Płonka podał, że fundusze rządowe to 85 procent kosztów. Resztę dołoży powiat i okoliczne gminy.

Dyrektor Czauderna powiedziała PAP, że "realizacja zadań przewidziana jest na lata 2024-2025". "Inwestycje będą wykonywane tak, by szpital mógł funkcjonować; nie ograniczymy działalności medycznej" - dodała.

Jak zaznaczyła Katarzyna Czauderna, pierwszym zadaniem będzie rozbudowa izby przyjęć i przebudowa podjazdu do niej karetek. To około 4 mln zł. Następnym zadaniem będzie - wartym około 10 mln zł - dobudowa drugiego szybu windowego w pawilonie II oraz modernizacja pawilonu IV, w którym znajdują się poradnie specjalistyczne. Zlikwidowane zostaną bariery dla pacjentów, począwszy od architektonicznych, przez organizacyjne po komunikacyjne. W planie są: budowa miejsc parkingowych oraz dróg wewnętrznych.

"Ponad 5 mln zł trafi na utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego. To nowa działalność, jeśli chodzi o zakres udzielania świadczeń w szpitalu. Nowe standardy wymuszają konieczność realizacji diagnostyki przy jego użyciu, a nie tomografii. (…) Będziemy się starali, aby pracownia była gotowa na przełomie 2024 i 2025 roku, zaraz po ukończeniu prac przy przebudowie izby przyjęć, bo ona tam będzie zlokalizowana" - powiedziała dyrektor bielskiego pediatryka.

Bielski szpital pediatryczny prowadzony jest przez powiat ziemski. Znajdują się między innymi oddziały niemowlęcy, pediatryczny z pododdziałami gastroenterologicznym i ogólnopediatrycznym, anestezjologii i intensywnej terapii noworodków oraz dzieci, chirurgii dziecięcej i otolaryngologii, a także psychiatrii.