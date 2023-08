Biznes i technologie

Bielsko-Biała: W centrum otwarto zrewitalizowany pl. Wojska Polskiego

Autor: PAP

Data: 29-08-2023, 15:12

Po rewitalizacji oficjalnie otwarto we wtorek jeden z głównych placów w Bielsku-Białej – pl. Wojska Polskiego. Całkowicie zmienił on swoje przeznaczenie. Przed przebudową pełnił funkcję parkingu, obecnie będzie to miejsce spotkań i wydarzeń kulturalnych.