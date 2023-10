Jeszcze w październiku ruszy renowacja pawilonu sportowego w popularnym wśród bielszczan parku Włókniarzy. Będzie on siedzibą międzypokoleniowego centrum aktywności i innowacji - powiedział PAP wiceprezes bielskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Mariusz Kłusak.

"Trwają już prace przygotowawcze. Oczekujemy na wydanie pozwolenia na budowę. Myślę, że stanie się to jeszcze w październiku. Wtedy będziemy mogli przystąpić już do prac budowlanych" - powiedział Mariusz Kłusak.

Bielski samorząd, który jest akcjonariuszem Agencji, podał, że prace potrwają 17 miesięcy. Umowa z wykonawcą na zaprojektowanie i przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji pawilonu oraz znajdujących się obok kortów tenisowych wraz z otoczeniem opiewa na 22,5 mln zł netto. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

"Otwarcie planujemy na przełomie trzeciego i czwartego kwartału przyszłego roku" - powiedział Kłusak.

Po zakończeniu prac do pawilonu wprowadzi się Międzypokoleniowe Centrum Aktywności i Innowacji. Przeniesiony zostanie do niego FabLab należący do Agencji Rozwoju Regionalnego. To laboratorium technologiczne dysponujące między innymi drukarkami 3D i ramionami robotycznymi. Szkoli się na tym młodzież z zakresu przemysłu 4.0 i z nowoczesnych technologii. Tworzone będą też warunki sprzyjające rozwojowi technologicznemu mikro firm, rozwijaniu indywidualnych umiejętności i potrzeb, szkoleniu młodzieży i seniorów, czy restrukturyzacji zawodowej.

Idea międzypokoleniowości przedsięwzięcia przejawiała się będzie przez współpracę młodych z seniorami.

Poza przebudową pawilonu zagospodarowane zostaną znajdujące się przy pałacyku korty tenisowe. "Powstanie budynek, dzięki któremu cały rok można będzie grać w tenisa ziemnego i badmintona" - dodał w rozmowie z PAP Mariusz Kłusak.

Pierwszy pawilon, zwany lodowym, został wzniesiony w południowej części parku w 1896 r. Pierwotnie był to drewniany budynek. Stał obok miejskiej ślizgawki. W 1928 r. został zastąpiony modernistycznym budynkiem autorstwa Alfreda Wiedermanna, który stoi do dziś.