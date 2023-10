Wiosną przyszłego roku ma nastąpić otwarcie Interaktywnego Centrum Bajki i Animacji OKO, które powstaje przy bielskim Studio Filmów Rysunkowych – dowiedziała się PAP od dyrektora instytucji Macieja Chmiela.

Dyrektor kilka miesięcy temu wyrażał nadzieję, że centrum zostanie otwarte jeszcze przed końcem bieżącego roku. "Przesuwamy to na wiosnę. Grudzień był dość +heroicznym+ pomysłem, ale wiele okoliczności sprawiło, że termin został zmieniony" - przekazał w rozmowie z PAP Maciej Chmiel.

Jak poinformował dyrektor Studio, znaczna część prac została już zakończona. "Kilka rzeczy technologicznych spowolniło cały proces. Przykładowo pomysł projektanta, by cały parter został przeszkolony jednolitą szybą. Okazało się, że stworzenie tego jest czasochłonne. To jedna z przyczyn przesunięcia terminu otwarcia. Druga rzecz, to dokończenie wystawy stałej, (…) którą chcemy pokazać od razu w całości" - powiedział.

Centrum ma być połączeniem różnych form rozrywki i edukacji, umożliwiając dzieciom i ich rodzicom naukę poprzez zabawę z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych. Powstaje w oparciu o dorobek Studia, w którym powstały między innymi animowane seriale o przygodach Bolka i Lolka, psa Reksia czy Smoka Wawelskiego.

Budowa rozpoczęła się w lutym 2022 roku. Pierwszym krokiem był demontaż budynku, w którym mieściła się między innymi sala kinowa. Później wzniesiony został w tym miejscu nowy gmach, który z zabytkową siedzibą Studia łączy przewiązka.

Koszt całkowity to około 33 mln zł. Na budżet inwestycji składają się pozyskane przez Studio fundusze norweskie, pieniądze z resortu kultury, a także samorządu Bielsko-Biała. Gmina pod budowę przekazała działkę.

Studio Filmów Rysunkowych powstało w 1947 r. W bielskiej wytwórni powstawały przede wszystkim seriale dla najmłodszej widowni o przygodach Reksia, Bolka i Lolka, Baltazara Gąbki czy Pampaliniego. Z bielskim studiem współpracowali między innymi Zbigniew Lengren, Jan Szancer, Józef Szajna, Jan Brzechwa, Ludwik Jerzy Kern, Stefan Kisielewski, Krzysztof Komeda i Krzysztof Penderecki.