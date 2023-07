Wkrótce zakończy się rewitalizacji pl. Wojska Polskiego. Stanie się to jeszcze w pierwszej dekadzie lipca – powiedział PAP prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. Terminy zakończenia prac były wielokrotnie przesuwane. Pierwotnie miało to się stać jeszcze w 2022 roku.

"Finał rewitalizacji to maksymalnie pierwsza dekada lipca. Całość będzie zakończona. Rozmawiałem osobiście z szefem firmy, która prowadzi prace, bo jest to dla miasta projekt strategiczny. Zapewniał, że w pierwszym tygodniu lipca plac będzie udostępniony. Pierwsze koncerty odbędą się na nim już podczas Dni Bielska-Białej, które zaplanowane są na czas od 1 do 3 września. W pierwszym dniu wystąpi zespół Boney M" - zapowiedział w rozmowie z PAP prezydent miasta Jarosław Klimaszewski.

Pierwotnie plac miał być gotowy przed końcem 2022 r. Wykonawca zwrócił się jednak o przesunięcie terminu. Jego plany początkowo krzyżowały prace archeologiczne, ale największy wpływ na termin miała aura, która nie sprzyjała wykonywaniu prac. Termin zakończenia został przesunięty na końcówkę maja, ale to nie wystarczyło.

Prace na placu, którego rola sprowadzała się dotychczas głównie do funkcji parkingu, ruszyły jesienią 2021 r. Nowa przestrzeń ma zachęcać do wypoczynku i wspólnego uczestnictwa w kulturalnym i edukacyjnym życiu miasta. Całość ma nawiązywać do historycznego charakteru tej części Bielska-Białej. Przed połączeniem z Bielskiem stanowił on centralny plac Białej Krakowskiej. W jego obrębie pojawią się ogródki gastronomiczne, trakt spacerowy, ławeczki oraz fontanna. Całość dopełnia zieleń wkomponowana w elementy małej architektury oraz dwa rzędy drzew, które już zostały posadzone. Do placu prowadzi przebudowywana ul. Cyniarskiej. Przywrócony został jej historyczny przebieg. Wzdłuż powstanie parking. Posadzono drzewa.

Plac Wojska Polskiego jest jednym z głównych miejsc w Bielsku-Białej. Został wytyczony w 1723 r. jako główny rynek lokowanej wówczas Białej Krakowskiej. Później stał się jednym z dwóch głównych rynków tego miasta. Najstarsze kamienice pochodzą z początku XIX w. Przy nim stoi m.in. dawny ratusz bialski oraz secesyjna kamienica Pod Żabami.