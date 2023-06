Wsparcie OSP, m.in. poprzez zakup sprzętu i remonty remiz, a także zapewnienie seniorom i osobom z niepełnosprawnościami nieodpłatnej pomocy w naprawach w domu; te projekty bielszczanie wybrali do realizacji z budżetu obywatelskiego w 2024 roku – podał we wtorek bielski magistrat.

Na inwestycje radni zarezerwowali 8 mln zł. Realizacja zwycięskich projektów nastąpi w 2024 r.

Głosowanie trwało przez cały czerwiec. Bielszczanie wybierali spośród 13 projektów. Były to między innymi propozycje umieszczenia dodatkowych kamer monitoringu, budowy infrastruktury sportowej, remontów dojść do jednej ze szkół podstawowych, doposażenia placów zabaw, poprawy wizerunku dzielnic poprzez remonty dróg, chodników i skwerów, zakupu sprzętu dla strażaków z OSP, czy zapewnienia bielskim seniorom oraz niepełnosprawnym nieodpłatnej pomocy w naprawach domowych.

Zwyciężył projekt "Ochotnicy i dzielnice", który zgromadził poparcie 3,15 tys. bielszczan. Projekt zakłada m.in. zakup sprzętu strażackiego, w tym busa, ale także wykonania remontów i zakupu wyposażenia do kilku remiz OSP. Na ten cel trafi 7,58 mln zł.

Jako drugi do realizacji wskazany został projekt "Złota Rączka", który przewiduje zapewnienie seniorom i osobom z niepełnosprawnościami nieodpłatnej pomocy w naprawach w domu. "W kolejności ilości oddanych głosów zajął on dopiero piątą pozycję - 394 głosy ważne, ale jako pierwszy mieści się w kwocie pozostałej do dyspozycji" - podał magistrat.

W tegorocznej edycji za pośrednictwem internetu i kart do głosowania mieszkańcy oddali 7,46 tys. głosów. W ubiegłym roku głosowania nie przeprowadzano, ale w 2021 roku uczestniczyło w nim 14,6 tys. bielszczan.

Radni we wtorek podczas sesji zwracali uwagę na spadek popularności idei budżetu obywatelskiego, czego dowodzi frekwencja.

"Fakty są takie, że nie ma zainteresowania budżetem obywatelskim. Jeśli czegoś nie zmienimy, to w przyszłym roku będzie znikoma liczna osób, które złożą projekt. Po co to robić, skoro ktoś jest sprytniejszy, jest w stanie się porozumieć i +zgarnąć+ 95 proc. pieniędzy?" - powiedział radny Niezależnych.BB Tomasz Wawak.

"Być może trzeba w kolejnych latach zwiększyć promocję budżetu obywatelskiego?" - zastanawiał się prezydent miasta Jarosław Klimaszewski.

W Bielsku-Białej budżet obywatelski realizowany jest od dziewięciu lat. W pierwszych edycjach ogniskował ogromne zainteresowanie. W 2014 r. udział w głosowaniu wzięło około 30 tys. mieszkańców. W Bielsku-Białej mieszka niespełna 170 tys. osób. Z biegiem czasu aktywność w plebiscycie zaczęła maleć.

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której wydatkowaniu decydują mieszkańcy. Zgłaszają oni projekty, a następnie w głosowaniu wybierają najlepsze. W Bielsku-Białej pod jego auspicjami wybudowano wiele chodników, parkingów, siłowni, placów zabaw, ogródków, miejsc dla seniorów, a także wspierano m.in. ochotnicze straże pożarne, biblioteki i domu kultury.