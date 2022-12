Zaległe zobowiązania e-handlu wzrosły w ciągu roku o 18 proc. do ponad 342 mln zł, a kurierów o 11 proc. do 73,5 mln zł - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Przed świętami obie branże liczą na nadrobienie strat.

Na koniec października 2022 r. zaległości firm z branży kurierskiej wyniosły niemal 73,5 mln zł, wobec 63 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W tym samym czasie pojawiło się 234 nowych niesolidnych płatników (wzrost o 17,4 proc.) i jest ich łącznie 1577 - wynika z danych wpisanych do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i bazy informacji kredytowych BIK.

Według prezesa BIG InfoMonitor Sławomira Grzelczaka oznacza to, że skala zjawiska i jego zasięg znacząco przewyższają problemy ogółu przedsiębiorstw, bo w całej gospodarce opóźnione płatności widoczne w BIG InfoMonitor oraz BIK, na minimum 30 dni i kwotę co najmniej 500 zł, ma 5,2 proc. firm. "W większości przypadków problemy kurierów dotyczą płatności wobec partnerów biznesowych, znacznie rzadziej zdarzają się opóźnienia wobec banków" - wskazał PAP Grzelczak.

Ekspert zwrócił uwagę, że także finanse branży e-commerce "nie prezentują się najlepiej", pomimo rosnącej popularności zakupów online. Jak pokazują wyniki badania Skaner MŚP wykonanego dla BIG InfoMonitor, prawie 44 proc. przedsiębiorców z branży e-commerce uważa, że ich kondycja finansowa nie jest ani dobra, ani zła, a o bardzo złej i złej mówi 8 proc. firm. "Dodatkowo co trzeci badany spodziewa się pogorszenia sytuacji finansowej swojej firmy w końcówce tego roku" - dodał Grzelczak.

Według danych BIG InfoMonitor i BIK w ciągu roku niespłacone zadłużenie sklepów internetowych wzrosło o 18 proc. i wyniosło na koniec października br. ponad 342 mln zł, zaś liczba firm z zaległościami zwiększyła się o ponad 13 proc. i w efekcie niesolidnych płatników w e-handlu jest 5 162.

Zdaniem ekspertki BIG InfoMonitor Diany Borowieckiej rosnące zapotrzebowanie na usługi świadczone przez firmy kurierskie sprawiło, że na rynku szybko przybywa nowych graczy, chcących spróbować swoich sił w tej branży. "Ale nie każde przedsiębiorstwo od razu dobrze sobie radzi, stąd powiększające się zaległości i spora skala problemów z terminowymi płatnościami w tej branży" - zaznaczyła. Dodała, że dobra koniunktura w branży zleceniodawcy nie gwarantuje, że będzie on solidnym płatnikiem.

Główny Analityk BIG InfoMonitor prof. Waldemar Rogowski zauważył, że każdego roku sklepy internetowe liczą na wzmożoną przedświąteczną aktywność zakupową konsumentów, "ale bieżący rok może okazać się szczególnie trudny z powodu drożyzny, ograniczania wydatków przez wielu Polaków i zmiany nawyków zakupowych konsumentów". Zdaniem eksperta przełoży się to też na mniejszą liczbę zleconych zamówień na wysyłkę towaru dla branży kurierskiej. "W tym przypadku zadziała efekt domina - mniej zamówień w e-commerce, to mniej przesyłek do rozwiezienia" - stwierdził.

Zgodnie z danymi BIG InfoMonitor kłopoty z zaległymi zobowiązaniami wobec banków i kontrahentów dotyczą 4,3 proc. firm e-commerce - mniej niż wynosi średnia dla całego handlu, w tym całej gospodarki, która kształtuje się na poziomie 5,2 proc. "Branża szybko nadrabia jednak dystans, bo wzrost zaległości w ostatnim czasie mocno przyspieszył" - podsumował Grzelczak.