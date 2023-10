Banki udzieliły o 11,6 proc. więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom we wrześniu br. w porównaniu do września 2022 r., a wartość udzielonego finansowania wzrosła o 24,4 proc. – podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

BIK: liczba i wartość kredytów udzielonych we wrześniu mikrofirmom wzrosły; fot.: unsplash

Kredyty dla mikroprzedsiębiorców

"We wrześniu 2023 r., w porównaniu do września 2022 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom (+11,6 proc.) i na wyższą wartość (+24,4 proc.)" - czytamy we wtorkowej informacji prasowej Biura Informacji Kredytowej.

Jak dodano, w ujęciu produktowym banki udzieliły więcej kredytów obrotowych (+29,8 proc.) i kredytów inwestycyjnych (+5,7 proc.). Mniej udzielono kredytów w rachunku bieżącym (-8,5 proc.). W ujęciu wartościowym dodatnią dynamikę odnotowały kredyty obrotowe (+46,5 proc.), kredyty inwestycyjne (+10,0 proc.) oraz kredyty w rachunku bieżącym (+3,4 proc.).

Według danych zaprezentowanych przez BIK, w okresie styczeń-wrzesień 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku banki udzieliły więcej o 11,3 proc. kredytów mikroprzedsiębiorcom i na kwotę wyższą o 7,9 proc. W okresie tym banki udzieliły mniej o 10,7 proc. i o niższej wartości 17,3 proc. kredytów inwestycyjnych. Wzrosła za to liczba i wartość kredytów obrotowych - odpowiednio o 17 proc. i 12,2 - oraz kredytów w rachunku bieżącym - o 0,5 proc. pod względem wartości i o 6,5 proc. pod względem liczby.

BIK wyliczył, że na 12,8 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom we wrześniu br., 6,2 tys. zaciągnęły firmy usługowe (48,8 proc.) i 3 tys. handlowe (23,4 proc.); na te dwa sektory przypada ponad 72 proc. udzielonych we wrześniu 2023 r. kredytów. Z kolei w ujęciu liczbowym z całkowitej kwoty 1,858 mld zł, banki udzieliły 723 mln zł (38,9 proc.) kredytów firmom z sektora usług oraz 475 mln zł (25,6 proc.) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów we wrześniu br. to 64,5 proc. łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

We wrześniu br. najwyższy wzrost w ujęciu rocznym liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania usług (o 15,7 proc.) oraz budownictwa (o 10,2 proc.). W ujęciu wartościowym we wrześniu 2023 r. w porównaniu do września 2022 r. dodatnia dynamika dotyczyła kredytów dla firm ze wszystkich branż. Najwyższe dynamiki odnotowały kredyty udzielone firmom usługowych (o 32,2 proc.) oraz produkcyjnym (o30,6 proc.).

"W trzech kwartałach 2023 w porównaniu do analogicznego okresu 2022 dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym dotyczyły kredytów udzielonych firmom ze wszystkich czterech sektorów. Najwyższa dynamika dotyczyła firm usługowych (+12,8 proc.) oraz budowlanych (+11,8 proc.). W ujęciu wartościowym w tym okresie banki udzieliły o (+14,9 proc.) wyższą kwotę kredytów firmom budowlanym oraz o (+9,3 proc.) usługowym" - poinformowało BIK.