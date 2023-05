W kwietniu br. o 40,3 proc. spadła liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych, a o 39,2 proc. spadła ich wartość w porównaniu do kwietnia 2022 r. - poinformowało Biuro Informacji Kredytowej. Średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego w tym czasie była wyższa w ujęciu rocznym o 1,9 proc. - dodano.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) poinformowało w środowej informacji prasowej, w kwietniu 2023 r., w porównaniu do kwietnia 2022 r., w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej kredytów ratalnych (+63,9 proc.), kart kredytowych (+31,3 proc.) oraz kredytów gotówkowych (+2,1 proc.). W ujęciu wartościowym banki i SKOK-i przyznały wyższą wartość limitów na kartach kredytowych (+38,9 proc.), kredytów ratalnych (+24,7 proc.) oraz kredytów gotówkowych (+5,6 proc.).

Dla kredytów gotówkowych średnia wartość zaciągniętego w kwietniu 2023 r. kredytu to 23 034 zł - to wzrost o 3,4 proc. w stosunku do kwietnia 2022 r.

Natomiast średnia wartość kredytu ratalnego udzielonego w kwietniu 2023 r. to 2 563 zł i jest ona niższa niż w kwietniu rok temu o 23,9 proc.

"W kwietniu br. w porównaniu z kwietniem 2022 r., na rynku kredytów mieszkaniowych nadal w ujęciu rocznym odnotowaliśmy wysokie spadki zarówno liczby (-40,3 proc.), jak i wartości (-39,2 proc.) udzielonych kredytów mieszkaniowych" - podało BIK. Jak dodano, w kwietniu 2023 r. średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego wyniosła 357,3 tys. zł i była wyższa w ujęciu rocznym o 1,9 proc.

Główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski wskazał, że dla kredytów mieszkaniowych kwiecień, pomimo świąt wielkanocnych, na tle ostatnich miesięcy wypadł bardzo korzystnie.

"W ujęciu liczbowym wynik był bardzo dobry, bowiem banki udzieliły 9,5 tys. kredytów, podczas gdy jeszcze w lutym - tylko 6,8 tys. W ujęciu wartościowym banki udzieliły kredytów mieszkaniowych na kwotę 3,394 mld zł (w lutym 2,246 mld zł a w marcu 3,333). Co prawda, w porównaniu do kwietnia 2022 r., jest to o 39,2 proc. niższa wartość, ale takiej miesięcznej sprzedaży kredytów mieszkaniowych, pominąwszy marzec br., nie widzieliśmy od czerwca 2022 r." - tłumaczy Rogowski, cytowany w informacji prasowej.

Z danych BIK wynika, że do 30 kwietnia 2023 r. banki zaraportowały 1,131 mln rachunków objętych wakacjami kredytowymi na wartość 281 mld zł.

W kwietniu 2023 r. banki wydały 50,6 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 443 mln zł.

BIK poinformował, że w pierwszych czterech miesiącach br. w ujęciu liczbowym banki i SKOK-i udzieliły więcej kredytów ratalnych o (+60,5 proc.), wydały więcej kart kredytowych (+38,9 proc.) oraz udzieliły więcej o (+6,9 proc.) kredytów gotówkowych. Spadła natomiast (-51,1 proc.) liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych. Wzrosła wartość przyznanych przez banki i SKOK-i kredytów ratalnych (+13,9 proc.), kredytów gotówkowych (+8,9 proc.) oraz limitów w kartach kredytowych (+41,2 proc.). Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych spadła o (-51,9 proc.)

Grupa BIK jest źródłem informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce. W skład Grupy BIK wchodzą Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Digital Fingerprints.