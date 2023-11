Wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe wzrosła w październiku 2023 r. o 254 proc. rdr, a liczba wnioskujących wzrosła o 197 proc. - wynika z raportu Biura Informacji Kredytowej. Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła 421 tys. zł i była najwyższa w historii - wskazano.

fot.: I Viewfinder/Adobe Stock/PTWP

Zgodnie z opublikowanym w środę BIK Indeksem Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wartość zapytań o takie kredyty wzrosła w październiku 2023 r. o 254 proc. Oznacza to, jak wyjaśniono, że w październiku, w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę o tyle wyższą w porównaniu do października 2022 r.

"W październiku 2023 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 41,35 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 13,95 tys. rok wcześniej, co przekłada się na wzrost o 197 proc. r/r. W porównaniu do września 2023 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy wzrosła o 13 proc." - wyjaśniono w komunikacie BIK.

Wyliczono, że średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w październiku br. wyniosła 421 tys. zł (najwięcej w historii) i była wyższa o 25 proc. niż w październiku 2022 r., a w porównaniu do września 2023 r. wzrosła o 0,9 proc.

Zdaniem Sławomira Nosala z BIK popyt na kredyty mieszkaniowe jest wysoki, a Indeks Popytu utrzymuje się na historycznie najwyższych poziomach. W jego ocenie jest kilka powodów tak wysokiej wartości Indeksu Popytu. "Pierwszym z nich jest większa liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy (...). Jest to w znacznej mierze efekt dużego zainteresowania kredytem mieszkaniowym w ramach programu +Kredyt 2 proc.+ 59 proc. wśród osób ubiegających się o kredyt mieszkaniowy w październiku br. to osoby w wieku do 45 lat, nieposiadające wcześniej kredytu mieszkaniowego, składające wniosek o kredyt do kwoty 600 tys. zł w banku uczestniczącym w programie" - powiedział, cytowany w informacji, Sławomir Nosal z BIK.

Dodał, że rośnie też popyt na kredyty mieszkaniowe wśród potencjalnych kredytobiorców, którzy z przyczyn formalnych nie mogą być beneficjentami programu, ale zwiększyła się ich zdolność kredytowa w wyniku realnego wzrostu wynagrodzeń, spadku stawki WIBOR zarówno w reakcji na obniżkę stopy referencyjnej NBP o 0,75 p.p., jak i w oczekiwaniu na dalsze spadki stóp procentowych. Nosal zauważył, że w konsekwencji dostępność kredytu mieszkaniowego jest obecnie większa niż jeszcze kilka miesięcy temu, co bezpośrednio przyczyniło się do wzrostu popytu.

Według przedstawiciela BIK interpretując odczyt Indeksu trzeba pamiętać, że w październiku 2022 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało stosunkowo mało osób, powodując niską bazę porównawczą dla października br. "Właśnie efekt statystyczny niskiej bazy z października 2022 r. częściowo odpowiada za tak wysoki obecny odczyt BIK Indeksu Popytu" -zaznaczył.

Wskazał, że istotnym czynnikiem jest także wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu do rekordowej wartości 421 tys. zł - to o 1/4 więcej niż w październiku 2022 r.

"Tak wysoka wartość wynika zarówno ze wzrostu cen nieruchomości, jak i z faktu, że duża część osób chcących skorzystać z programu +Kredyt 2 proc.+ składa wnioski na kwoty zbliżone do górnego poziomu ograniczenia w tym programie, 500 tys. zł dla singli i 600 tys. zł dla małżeństw" - ocenił Nosal.

Jego zdaniem w najbliższych miesiącach wysoki popyt na kredyty mieszkaniowe powinien się utrzymać z uwagi na duże zainteresowanie klientów programem "Bezpieczny kredyt 2 proc." oraz coraz wyższe kwoty wnioskowanego kredytu w efekcie wzrostu cen nieruchomości, a także niską bazę porównawczą z końca 2022 r. i początku br.