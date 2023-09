W sierpniu 2023 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 38,87 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 12,39 tys. rok wcześniej, to wzrost o 213,8 proc. - poinformowało we wtorek Biuro Informacji Kredytowej. Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła 410,4 tys. zł - dodano.

Jak wskazano we wtorkowej informacji, o prawie 300 proc. wzrosła wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe w sierpniu 2023 r., o czym informuje BIK Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM).

"Wartość Indeksu oznacza, że w sierpniu 2023 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 299,9 proc. w porównaniu do sierpnia 2022 r." - przekazano.

Jak dodano, w sierpniu tego roku o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 38,87 tys. potencjalnych kredytobiorców w porównaniu do 12,39 tys. rok wcześniej - to wzrost o 213,8 proc. W porównaniu do lipca 2023 r. liczba osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy spadła o 10,5 proc.

Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w sierpniu br. wyniosła 410,4 tys. zł i była wyższa o 21,9 proc. w relacji do wartości z sierpnia 2022 r. W porównaniu do lipca br. była na praktycznie takim samym poziomie.

Jak podkreślił główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski, sierpniowy odczyt BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe "wystrzelił niczym rakieta kosmiczna osiągając historycznie najwyższy poziom prawie 300 proc., co oznacza, że potencjalni kredytobiorcy złożyli wnioski kredytowe na wartość aż trzykrotnie wyższą niż przed rokiem".

"To niewątpliwie z jednej strony efekt dużego zainteresowania kredytem w ramach programu +Bezpieczny Kredyt 2 proc.+. BIK szacuje, że ok. 60 proc. wśród osób ubiegających się o kredyt mieszkaniowy w sierpniu br. to osoby w wieku do 45 lat, nieposiadające wcześniej kredytu mieszkaniowego, składające wniosek o kredyt do kwoty 600 tys. zł w banku uczestniczącym w programie" - przekazał Rogowski.

Jak podkreśli, warto śledzić zachowanie dwóch składowych Indeksu, czyli liczbę osób wnioskujących o kredyt mieszkaniowy oraz średnią kwotę wnioskowanego kredytu.

"Jeżeli chodzi o ten pierwszy element, to decydującym może być poziom zainteresowania programem +Bezpieczny Kredyt+. Co do drugiego, to średnia wnioskowana kwota kredytu powinna nadal rosnąć wraz ze wzrostem cen nieruchomości" - ocenia Rogowski.

Grupa BIK jest głównym źródłem informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce. W jej skład wchodzą Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Digital Fingerprints.