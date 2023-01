Firmy BioNTech/Pfizer i Moderna podniosły ceny swoich szczepionek przeciwko koronawirusowi o około 50 procent w 2021 roku - wynika z dokumentów, do których dotarły stacje NDR i WDR oraz gazeta "Sueddeutsche Zeitung". Dotychczasowe zamówienia szczepionek kosztowały 13,1 mld euro - przyznał rząd Niemiec.

Czy ceny szczepionek przeciwko Covd były zawyżone?/ fot. Daniel Schludi on Unsplash

Z danych, które poznały NDR, WDR i "SZ" (dokładne ceny, ilości i daty zamówień) wynika, że najtańszą firmą była AstraZeneca, która opracowała swoją szczepionkę wspólnie z Uniwersytetem Oksfordzkim. Tutaj rząd RFN już 27 sierpnia 2020 roku zamówił ponad 56 milionów dawek szczepionki za około 2,30 euro za jedną.

Które szczepionki na Covid były najdroższe?

Najwięcej zażądała amerykańska firma Moderna, dla której zamówienie we wrześniu 2021 roku zostało ustalone na poziomie nieco poniżej 30 euro za dawkę szczepionki. Szczepionka Johnson & Johnson to koszt około siedmiu euro, a cena Novavax za dawkę to około 18,20 euro.

Uderzający jest wzrost cen firm Pfizer/BioNTech i Moderna w środku pandemii - zauważają media. Na przykład w grudniu 2020 roku Niemcy zamówiły w firmie BioNTech prawie 39 milionów dawek szczepionki w cenie około 15,50 euro za dawkę. Dziewięć miesięcy później, gdy rząd zamówił kolejne 168 milionów sztuk, pojedyncza dawka kosztowała już średnio około 23,20 euro, co oznacza wzrost o około 50 procent.

Podobnie wyglądała polityka cenowa amerykańskiej firmy Moderna. Tutaj władze RFN zamówiły 23 grudnia 2020 roku prawie 15 milionów dawek szczepionki w cenie około 19,50 euro za dawkę. Trzy miesiące później średni koszt wynosił już około 29,70 euro za dawkę - również wzrost ceny o około 50 procent. Moderna nie odpowiedziała na pytania o cenę, BioNTech na pytanie stwierdził jedynie: "Nie należy polegać na informacjach, których nie można zweryfikować".

Łączna wartość brutto zamówień wynosi ok. 13,1 mld euro - potwierdziło NDR, WDR i "SZ" ministerstwo zdrowia Niemiec