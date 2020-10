Biuro Świętego Mikołaja: nie odwołamy świąt z powodu pandemii

"Jedną z najwspanialszych rzeczy wiążących się ze świętami, która tak jak wszystko inne została ograniczona przez pandemię, jest wspólne spędzanie czasu" - przyznał Święty Mikołaj. "Zdecydowanie warto być grzecznym i w tym roku, a szczególnie dobry sposób okazania grzeczności to podtrzymanie w bezpieczny sposób kontaktu z przyjaciółmi czy bliskimi" - dodał.

Podkreślił, że również on sam jako "strażnik dobrego postępowania" przestrzega oficjalnych zaleceń sanitarnych takich jak przykładne mycie rąk czy zachowanie fizycznego dystansu.

Skrzaty - pomocnicy Mikołaja - noszą maseczki, a sam Mikołaj przyjmuje gości w swoim biurze zza pleksi w kształcie piernika.

"Niech czas oczekiwania na święta będzie szczególnie dobry" - życzy Święty Mikołaj polskim czytelnikom.

Do oddalonego o ponad 800 km od Helsinek Rovaniemi, gdzie jest oficjalne biuro Świętego Mikołaja, zima przyszła w ostatnich dniach, a w niektórych regionach Laponii śniegu jest już ponad 30 cm.

W Rovaniemi każdego roku "święta są świętami" - mówi PAP Sanna Karkkainen kierująca biurem Visit Rovaniemi.

Wyjaśnia, że to, co najbardziej przyciąga przyjezdnych, to "gwarancja śniegu i magia północy, zorza polarna oraz renifery". W tym roku jednak z powodu pandemii i międzynarodowych ograniczeń w podróżowaniu, miasto i cała Laponia spodziewają się większej liczby turystów krajowych.

"Rovaniemi wciąż jednak czeka na międzynarodowe grupy turystów, ale to, ilu ich przybędzie w tym sezonie, trudno przewidzieć" - przyznaje Karkkainen. Dodaje, że liczba popularnych dotychczas lotów czarterowych z turystami z Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoch czy Chin spadła rekordowo w związku z koronawirusem. Finowie - liczebnie - nie są w stanie ich zastąpić.

W poprzednich latach wioskę Świętego Mikołaja w Rovaniemi każdego roku odwiedzało średnio ponad pół miliona osób, z czego ponad 100 tys. w samym grudniu.

Na początek listopada w wiosce zaplanowane jest oficjalnie tradycyjne otwarcie świątecznego sezonu. Ta uroczystość, organizowana w Rovaniemi corocznie od ponad 50 lat, w tym roku - jako znak obecnych czasów - odbędzie się wirtualnie i śledzić będzie ją można na całym świecie.

W fińskiej części Laponii - dość słabo zaludnionym obszarze - sytuacja epidemiczna jest obecnie spokojna (ok. 20 przypadków zakażeń na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich dwóch tygodni; w skali całej Finlandii - ok. 50). Władze Rovaniemi zalecają jednak używanie maseczek w pomieszczeniach oraz w punktach usługowych, w których zachowanie bezpiecznego dystansu nie jest możliwe. W wielu miejscach obsługi klienta są zainstalowane osłony z pleksi, a liczba punktów dezynfekcji rąk została zwiększona.