Biznes potrzebuje rozmowy - XII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach już za tydzień

– W ostatnich miesiącach wszystko się „wywróciło”. Dlatego dobrze będzie móc spotkać się, bezpośrednio i online, i porozmawiać. Mamy ogromną potrzebę wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń. Właśnie po to organizujemy Europejski Kongres Gospodarczy. W dniach 2-4 września będziemy rozmawiać i starać się zrozumieć nową rzeczywistość – mówi Wojciech Kuśpik, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech and Start-up Days w Katowicach. – Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach spełnia wszelkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa i daje możliwość komfortowego uczestnictwa, nawet w tak wymagających okolicznościach – dodaje.

XII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach zainauguruje debata pt.: „Europa przyszłości”. O Unii Europejskiej wobec nowych wyzwań, Next Generation UE – celach i narzędziach kompleksowej odbudowy gospodarki, tym, co zmienia pandemia, priorytetach unijnej polityki do roku 2024, warunkach skutecznego wykorzystania nowego instrumentarium finansowego, Zielonym Ładzie i cyfrowym przyspieszeniu w gospodarce – rozmawiać będą m.in.: Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego; Hans-Gert Pöttering, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący PE w latach 2007-2009 i Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania Komisji Europejskiej. Dyskusję moderować będzie Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były przewodniczący PE i premier RP, przewodniczący Rady EEC.

Ważnym tematem XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego będzie Zielony Ład. O perspektywie unijnej i sytuacji Polski w szeregu debat związanych z tych zagadnieniem będą rozmawiać zaproszeni eksperci, w tym goszczący w Katowicach po raz pierwszy, Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy ds. Europejskiego Zielonego Ładu Komisji Europejskiej, a także m.in.: Jadwiga Emilewicz, wicepremier, minister rozwoju; Joanna Erdman, wiceprezes ING Banku Śląskiego; Claudio Facchin, CEO Hitachi ABB Power Grids; Dawid Jakubowicz, prezes Ciech; Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Marcin Korolec, minister środowiska w latach 2011-2013, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych; Zbigniew Leszczyński, członek zarządu ds. rozwoju PKN ORLEN; Grzegorz Należyty, prezes Siemens Energy w Polsce; Bartłomiej Pawlak, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju; Mirosław Proppé, prezes Fundacji WWF Polska; Jacek Siwiński, prezes VELUX Polska; Paweł Szypulski, dyrektor programowy Greenpeace Polska oraz Anne-Louise Thon, Co-Founder SDG Invest.

