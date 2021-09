Blanka Lipińska i Waterdrop we wspólnym projekcie

Autorka bestsellerowych książek, Blanka Lipińska we współpracy z międzynarodową marką Waterdrop zaprojektowała limitowaną kolekcję stalowych butelek termicznych.

Autor: BW / informacja prasowa

Data: 14-09-2021, 12:34

Design najnowszej kolekcji „Princess of Darkness” zachowany w industrialnym klimacie, został ozdobiony symbolem słowiańskim, inspirowanym tatuażem gwiazdy. Butelka w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i białej – dostępna jest na stronie producenta od 12 września 2021 roku do wyczerpania zapasów.

Kolekcja butelek "Princess od Darkness”

Projekt najnowszej kolekcji „Princess od Darkness” inspirowany jest znakiem Welesa. W wierzeniach słowiańskich Welesa postrzegano jako władcę zaświatów, do którego zwracano się po pomoc.

- Waterdrop jest ze mną codziennie. Zaczęłam pić 3-4 litry wody dziennie bez żadnego problemu. Pomaga w tym też butelka, którą ciągle mam przy sobie. Tylko, że wszystkie butelki były takie wesołe, mało pasowały do mojej osobowości. Dlatego we współpracy z Waterdrop zrobiłam swoje! Jest na nich znak, który mam wytatuowany na szyi, Welesa - to słowiański bóg podziemi. Lubię ciemność i mrok, dlatego kolekcję nazwaliśmy „Princess of Darkness”. A dwa kolory, bo biały i czarny to znak balansu - mówi Blanka Lipińska.

Prace nad stworzeniem wspólnej kolekcji trwały od wiosny 2021 roku. Efektem jest limitowana edycja butelek ze stali nierdzewnej, ozdobionych – po raz pierwszy w historii marki Waterdrop – grawerem. Hasłem przewodnim najnowszej kolekcji Waterdrop jest Drink More Water, Feel Your Power, które ma inspirować do czerpania ze swojej wewnętrznej siły i mocy do kształtowania codziennej rzeczywistości. Tej inspiracji mają dostarczać też industrialne wzory i słowiański symbol.

- Bardzo się cieszymy, że owoc naszej kilkumiesięcznej współpracy z Blanką Lipińską ujrzy światło dzienne. Wspólnie stworzyliśmy kolekcję, z której wszyscy jesteśmy dumni – zupełnie inną od naszych dotychczasowych projektów. Mamy nadzieję, że butelki, które trafią w ręce naszych klientów, będą im towarzyszyć każdego dnia, pomagając nie tylko w piciu większej ilości wody, ale też w świadomym sięganiu po to czego pragną w życiu – mówi Kateřina Navrátilová, Managing director Waterdrop CEE.