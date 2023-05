Użytkownicy BLIK-a zrealizowali w pierwszym kwartale tego roku 374 mln transakcji o wartości 50,1 mld zł - poinformował we wtorek Polski Standard Płatności (PSP), operator systemu płatności mobilnych BLIK.

Na koniec pierwszego kwartału 2023 r. z BLIK-a aktywnie korzystało ponad 13,5 mln osób. W ciągu pierwszych trzech miesięcy liczba płatności w terminalach POS oraz przelewów na telefon BLIK wzrosła odpowiednio o 94 proc. i 88 proc. rok do roku.

W pierwszym kwartale klienci aplikacji płacili BLIK-iem średnio 4,2 mln razy dziennie - to o 55 proc. więcej niż w tym samym okresie 2022 r. W najlepszym dniu odnotowano blisko 6 mln transakcji, a średnia kwota rozliczeń wyniosła 134 zł.

"Początek roku był dla nas niezwykle dynamiczny. W tym czasie rozszerzyliśmy współpracę z jednostkami administracji publicznej, co zaowocowało wdrożeniem BLIK-a w e-Urzędzie Skarbowym. Jednocześnie kontynuowaliśmy rozwijanie naszych usług w bankach, co jest widoczne na przykładzie Banku Millennium, który udostępnił swoim klientom wygodną opcję prośby o przelew BLIK" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA, Dariusz Mazurkiewicz.

"Za sprawą intensywnego rozwoju, który przejawia się w stałym wzroście liczby oraz wartości transakcji, znacząco zwiększyliśmy swój udział w rynku płatności detalicznych w Polsce do 29 proc. To z kolei znalazło odzwierciedlenie w decyzji Narodowego Banku Polskiego, który zaklasyfikował BLIK-a do kategorii +istotnych systemów płatności detalicznych+" - dodał.

W pierwszym kwartale 2023 r. najwięcej transakcji BLIK-iem odbywało się w e-commerce. Obecnie co druga transakcja BLIK-iem realizowana jest właśnie online. Między styczniem a marcem br. użytkownicy BLIK-a zapłacili w sieci blisko 207 mln razy - to o 32 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość transakcji online osiągnęła 26,9 mld zł wobec 18,8 mld rok wcześniej. Średnia suma pojedynczego zakupu online w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosła 130 zł.

Jak poinformował PSP, od kilku kwartałów zauważalnie rośnie również liczba przelewów na telefon BLIK. Między styczniem a marcem br. użytkownicy wykonali 82,9 mln takich transakcji, czyli o 88 proc. więcej niż rok wcześniej. Płatności P2P stanowią obecnie ponad jedną piątą wszystkich operacji BLIK-iem. Ich wartość w pierwszym kwartale wyniosła 10,8 mld zł - to wzrost o 112 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Średnia kwota przelewu na telefon BLIK to 137 zł. W analogicznym okresie 2022 r. było to 124 zł.

Na koniec marca br. w systemie zarejestrowanych było już 26,7 mln aplikacji mobilnych, a około 13,5 mln jego użytkowników aktywnie z niego korzystało. To wzrost odpowiednio o 18 i 28 proc. w stosunku do wyniku uzyskanego rok wcześniej.

BLIK to powszechny standard płatności mobilnych. Możliwość skorzystania z BLIK-a w aplikacjach bankowości mobilnej ma obecnie praktycznie każdy z klientów krajowych instytucji płatniczych oferujących aplikację mobilną. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.