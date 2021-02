Blisko 10 proc. materiałów zużywanych w polskiej gospodarce pochodzi z recyklingu

Aby śledzić tzw. cyrkularność polskiej gospodarki (procent materiałów zużywanych w gospodarce pochodzących z recyklingu), można wykorzystywać dane przekazywane przez GUS do Eurostatu w ramach unijnego monitorowania GOZ. Eurostat wylicza wskaźnik cyrkularności krajów Unii Europejskiej jako stosunek materiałów odzyskanych do zużycia krajowego materiałów. Spadek poziomu cyrkularności materiałów w naszym kraju utrzymuje się od 2014 roku, a w 2019 roku wyniósł 9,8% i był o 2,6 p.p. niższy od średniej unijnej. Pomimo dość wysokiej pozycji Polski na tle innych państw europejskich, nadal daleko nam do wyników liderów - Holandii, Belgii czy Francji.

W ostatnim czasie Najwyższa Izba Kontroli postanowiła zbadać jak państwo polskie radzi sobie w kwestii gospodarowania odpadami. W najnowszym, styczniowym raporcie, pozytywnie oceniła przyjętą przez Radę Ministrów w 2019 roku „Mapę drogową transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”. Jednak kontrolerzy zwrócili uwagę, że działania ograniczające powstawanie odpadów z tworzyw sztucznych oraz ich zagospodarowania były do tej pory niewystarczające. Obecnie to jedno z najpoważniejszych wyzwań środowiskowych w Polsce – stwierdza NIK w raporcie.

- GOZ najczęściej kojarzy się z procesem zarządzaniem odpadami. Jednak to tylko część zagadnienia. Właściwie wdrożone założenia gospodarki cyrkularnej, pozwalają nie tylko na efektywne zarządzanie obiegiem odpadów, lecz także na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Ważnym zagadnieniem w procesie transformacji, jest podnoszenie świadomości przedsiębiorców, czym jest gospodarka cyrkularna, dzielenie się dobrymi praktykami w tym zakresie oraz edukacja konsumentów - wyjaśnia Aleksandra Surdykowska, Manager ds. Marketingu i PR Stena Recycling.

Liderzy GOZ i edukacja

Firmy w Polsce coraz lepiej rozumieją, że prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny, z troską o otoczenie daje realne korzyści dla przedsiębiorstwa oraz przewagę konkurencyjną. Dlatego częściej decydują się na inwestycje w rozwiązania ograniczające ilość wytwarzanych odpadów poprzez racjonalne wykorzystanie surowców i wydłużenie cyklu ich życia. Najlepszymi przykładami firm działających w kierunku GOZ są Liderzy Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Przedsiębiorcy wyróżnieni w konkursie Stena Circular Economy Award, dostosowali swoje modele tak aby zamykać obieg. Orange Polska postawiło na ponowne wykorzystanie routerów, które wracają do klientów, Carrefour Polska jako pierwsza sieć handlowa, wprowadziła możliwość kupowania produktów na wagę do własnych opakowań a Barry Callebaut, największy na świecie wytwórca czekolady i kakao, odzyskuje odpad powstający w procesie wytwarzania czekolady i zamienia go w substrat potrzebny do wytworzenia biopaliwa.