Blisko 2,2 mld euro z KPO na sektor rolno-spożywczy

Na sektor rolno-spożywczy oraz wzmocnienie jego odporności na kryzysy trafi 6 proc. całkowitego budżetu KPO, czyli blisko 2,2 mld euro - podkreśliło ministerstwo rolnictwa. Resort dodał, że środki z KPO popłyną też m.in. na termomodernizację budynków mieszkańców wsi.

Autor: PAP

Data: 05-05-2021, 19:42

Blisko 2,2 mld euro z KPO na sektor rolno-spożywczy; fot. shutterstock

We wtorek Sejm uchwalił ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE dotyczącej Funduszu Odbudowy. Ratyfikacja decyzji Rady Europejskiej z grudnia ub. roku o zasobach własnych przez wszystkie kraje członkowskie jest konieczna do uruchomienia Funduszu Odbudowy gospodarek państw członkowskich po pandemii COVID-19. Z Funduszu Odbudowy Polsce ma przypaść ok. 58 mld euro (250 mld zł.). Z unijnego budżetu na lata 2021-2027 oraz z Funduszu Odbudowy Polska ma otrzymać łącznie 770 mld zł.

30 kwietnia rząd przyjął Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, którego budżet wynosi prawie 162 mld zł (35,97 mld euro).

"Dzięki staraniom ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy sektor rolno-spożywczy został w KPO wyróżniony spośród wszystkich działów gospodarki, jako szczególnie ważny w tworzeniu stabilnych warunków wzrostu gospodarczego po pandemii COVID-19" - podkreślił resort rolnictwa w środowym komunikacie.

Jak wyjaśniono, sektor rolno-spożywczy ma w KPO wyodrębnioną pulę na rozwój i wzmocnienie odporności na kryzysy w kwocie blisko 2,2 mld euro, co stanowi 6 proc. całkowitego budżetu KPO.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że to daje ponad dwukrotną wartość budżetu, z jakiego rolnictwo i regiony wiejskie mogły korzystać w ramach programu SAPARD. To też prawie tyle (96,3 proc.), co wydatki ze środków WPR w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 (2008).

Resort wskazał, że poza środkami na rozwój i wzmocnienie odporności sektora rolno-spożywczego z budżetu KPO będą wspierane inwestycje mieszkańców wsi w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz inwestycje samorządów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich m.in. w: modernizację i budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, cyfryzację, wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków szkół, bibliotek i domów kultury, wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także poprawę dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

"Na wsi będą też realizowane inwestycje w sieci o dużej przepustowości na obszarach, gdzie występują ograniczenia w dostępie do internetu" - zaznaczono.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że środki KPO zostaną przeznaczone również na dostarczenie taboru zeroemisyjnego dla połączeń autobusowych na obszarach ze słabą dostępnością transportową oraz rozwój i modernizacja infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym. Na te inwestycje zaplanowano w KPO środki w wysokości blisko 7,4 mld euro (20,5 proc. całkowitego budżetu KPO).

Przypomniano, że zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla każdego mieszkańca Polski - niezależnie od jego miejsca zamieszkania - jest szczególnie ważnym priorytetem na najbliższe lata. Dlatego też w KPO na rozwój usług zdrowia na poziomie powiatowym przewidziano dodatkowe blisko 4,4 mld euro (ponad 12,21 proc. budżetu KPO).

"Środki na te inwestycje stanowią blisko 39 proc. całkowitego budżetu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jest to olbrzymia szansa na przyspieszenie rozwoju i wzmocnienie odporności polskiej wsi oraz sektora rolno-spożywczego" - podkreślono.