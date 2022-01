Blisko 20 tys. nowych zakażeń koronawirusem. W lutym 60-140 tys. zarażeń dziennie

Koronawirus 18 stycznia - stan zakażeń i zgonów. Odnotowano 19 652 nowych zakażeń koronawirusem, w tym 709 omikronem; zmarło 377 osób - informuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

18-01-2022

Z ostatnich raportów wynika, że omikron zaczyna dynamicznie wzrastać, jeśli chodzi o udział w strukturze badanego genomu. /fot. shutterstock

"Piąta fala zapukała do nas i zaczyna się na dobre rozgaszczać w naszych progach" - mówił Kraska w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski.

Mamy 19 652 przypadki, czyli jesteśmy blisko 20 tys. dziennie zakażeń koronwirusem. Tydzień do tygodnia to wzrost o 72 proc. To duży, lawinowy wzrost - powiedział wiceminister.

Koronawirus 2022: od 60 do 140 tys. zakażeń dziennie

Udział omikronu w strukturze badanego genomu zaczyna dynamicznie wzrastać. "W tej chwili to jest poziom rzędu 20 proc." - poinformował. Obecnie odnotowano 709 zakażeń omikronem.

"377 osób przegrało walkę z COVID-19. Prawie 300 osób to osoby niezaszczepione".

Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski ostrzegł, że szczyt piątej fali najpewniej przypadnie na połowę lutego. Wówczas trzeba się spodziewać od 60 do 140 tys. zakażeń dziennie.

Ośrodek ICM, z którym MZ współpracuje, prognozuje od 100 tys. do 140 tys. zakażeń dziennie i szczyt w połowie lutego lub na początku marca.