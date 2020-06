Blisko 80 proc. firm chce skorzystać z Tarczy Antykryzysowej

Z przeprowadzonego pod koniec maja 2020 r. badania na zlecenie Krajowego Rejestru Długów wynika, że spośród dotychczas przyjętych rozwiązań pomocowych dla firm w ramach Tarczy Antykryzysowej, największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszą się odroczenie lub zwolnienie ze składki ZUS (77 proc. ankietowanych) oraz dofinansowanie zatrudnienia (54 proc.). Co trzeci przedsiębiorca planuje skorzystać z udzielanych na preferencyjnych warunkach kredytów i pożyczek.

Łącznie chęć wnioskowania o udzielenie pomocy rządowej deklaruje prawie 80 proc. przedsiębiorców, co jak podkreślają eksperci KRD, świadczy o tym, że firmy wciąż oczekują wsparcia ze strony państwa.

Na początku czerwca Sejm przyjął kolejny pakiet pomocowy dla firmy, tzw. tarczę 4.0. Nowe przepisy wprowadzają m.in. zasady uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, dzięki którym przedsiębiorcy, którzy stoją na granicy bankructwa, będą mogli podjąć negocjacje z wierzycielami, nie czekając na orzeczenie sądu. Umożliwi to zawieszenie czynności egzekucyjnych oraz zapewni czas na zdobycie przez dłużnika finansów, które będą chronione w przypadku braku powodzenia restrukturyzacji. Po zmianach postępowanie naprawcze ma trwać cztery miesiące, a o jego rozpoczęciu ma decydować właściciel firmy. Z tego rozwiązania będzie można skorzystać do końca czerwca 2021 r.

Według cytowanego w badaniu prezesa firmy Kaczmarski Inkasso Jakuba Kosteckiego, przedsiębiorcy powinni przejąć inicjatywę w kontaktach z kontrahentami, którzy nie zapłacili im za sprzedane towary czy usługi. "Z naszej praktyki wynika, że małe i średnie firmy nie zwlekają już miesiącami z odzyskiwaniem należności, lecz przekazują je do windykacji maksymalnie po 60 dniach" - wskazał. Zaznaczył, że im młodszy dług, tym większa szansa na odzyskanie pieniędzy.

Autorzy najnowszego "KoronaBilansu MŚP" zwrócili uwagę, że w porównaniu z poprzednim badaniem znacząco powiększyła się grupa zadowolonych z pomocy. Blisko co trzeci przedsiębiorca ocenia dziś pozytywnie pakiet rządowy. Mniej jest również niezadowolonych. Negatywnie proponowaną pomoc wciąż ocenia wprawdzie ponad połowa firm (54,5 proc.), jednak w porównaniu z wcześniejszym badaniem, w którym podobną opinię prezentowało trzy czwarte przedsiębiorców, widać, że ocena wprowadzanych pakietów się zmieniła.

Spośród firm, które nie są zadowolone z proponowanej pomocy, niemal co czwarta (24 proc.) uważa, że powinno być więcej rozwiązań służących zachowaniu płynności finansowej oraz wyższe dopłaty do wynagrodzeń i postojowego. Ponad 18 proc. ankietowanych zasygnalizowało, że ustawodawca powinien być bardziej elastyczny przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie pomocy. Co szósty przedsiębiorca uważa również, że rządowej Tarczy dobrze zrobiłoby uproszczenie procedur.

Badanie przeprowadziła firma IMAS International pod koniec maja 2020 r. Obejmuje grupę 301 firm z sektora MŚP, w tym: mikro (zatrudniające 3-9 osób), małe (10-49) i średnie przedsiębiorstwa (50-249). Technika badawcza: CATI/CAWI.