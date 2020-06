BNP Paribas na EEC Online: "chudszy" portfel europejski sygnałem do rozwoju dla polskich producentów żywności (wideo)

Szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę w trakcie debaty odniósł się m.in. do postrzegania polskich produktów przez europejskich konsumentów.

– Dotychczas kiedy portfel europejski chudł, w skali makro dla polskich producentów żywności było to sygnałem do rozwoju, bo jesteśmy ciągle odrobinę tańsi przy podobnym poziomie jakości, a w związku z tym europejscy konsumenci chętniej sięgali po towar pochodzący z Polski. Plusem dla nas będzie skrócenie łańcuchów żywnościowych. Ta część zaopatrzenia, która pozaeuropejska w jakiejś części trafi do nas do oferty – wyjaśnił Bartosz Urbaniak.

– Jak już wspominałem, istotna będzie kwestia zmian zachowań konsumenckich. Spodziewam się, że różnego rodzaju zachowania wyostrzą się teraz, ale później wrócimy do tego, co było przed pandemią. Będziemy poszukiwać nowej równowagi, ale ona nie będzie zbyt daleka od dotychczasowej, bo branża spożywcza jest wybitnie tradycyjna – dodał.

