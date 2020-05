BNP Paribas na EEC Online: czy konsument stanie się nowym „smart shopperem”? (wideo)

Zdaniem Bartosza Urbaniaka kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa nie da się porównać z innymi kryzysami, które znamy z przeszłości.

– O ile poprzednie kryzysy można było porównywać ze sobą i szukać różnych analogii, tym razem nie możemy tego robić. Co do branży spożywczej, to popyt na żywność jest stabilny. Co prawda nie jemy w HoReCe, w restauracjach i w hotelach, ale za to średnia spożywanych w domach przez nas kalorii nie spada. I z tego co widzimy w Banku Żywności, to jedzenie w domu średnio nam wychodzi, bo sporo jedzenia się marnuje – ocenił Bartosz Urbaniak.

Według eksperta pandemia COVID-19 spowodowała zawirowania w łańcuchu dostaw w sektorze spożywczym.

– Branża spożywcza odczuła ten kryzys bardziej niż poprzednie kryzysy i dalej będzie odczuwać. Przez pandemię koronawirusa w branży spożywczej zostały nadwyrężone łańcuchy dostaw. Część odbiorców, czyli HoReCa nie funkcjonuje. Jak patrzymy na branżę spożywczą, jak działa, to rynek super świeżych produktów jak grzyby, kwiaty czy sałata, cierpi bardzo mocno – dodał

Jak powiedział Bartosz Urbaniak, pandemia koronowirusa wpłynie na zachowania konsumenckie.

– Kluczowe będą zmiany postaw konsumentów odnośnie zakupów. Czy zmienią się trwale odnośnie innych zwyczajów zakupowych? To co sprawdzamy jako bank, to że dobra impulsowe dosyć spadły w zainteresowaniach. Zadajemy sobie pytanie, czy konsument stanie się nowym „smart shopperem”, który będzie sprawdzać, co kupuje, nie tylko po to, żeby kupić tanio i modnie, ale również bezpiecznie, czy żywność będzie bezpieczna – tłumaczył szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę

– Do tego może dojść lokalny patriotyzm. Tu z kolei istnieją pokusy protekcjonizmu, np. czy Unia Europejska jako wspólny obszar starałaby się zapewnić, aby towary, które wchodzą na europejski rynek czy obszar celny były bezpieczne. Natomiast to może spotkać się z retorsjami ze strony naszych partnerów międzynarodowych. Dla nas jest istotne, na ile to będzie solidarność krajowa, narodowa a na ile Europejska, bo dla przeciętnego niemieckiego konsumenta wybór towarów wyprodukowanych w Niemczech z chińskich komponentów będzie pewnie dużo trudniejszy niż wybór takich samych towarów z polskich, czeskich czy słowackich komponentów. Ale może dojść do takiego momentu, że będziemy preferowali nacjonalne wybory, co nie będzie dobre dla nas, bo akurat my jesteśmy krajem, który ma olbrzymi eksport produktów spożywczych – dodał.

