BNP Paribas: w polskie rolnictwo uderza nie tylko koronawirus. Susza nie mniej groźna

Świętokrzyskie: Zespół do spraw rozwoju wsi zajmie się problemem suszy

Największym problemem jest panująca susza. Brak opadów przyczynia się do spadku poziomu wody w rzekach i obniżania się poziomu wód gruntowych. Chodzi nie tylko o brak deszczu w ciągu ostatnich tygodni, ale także o wyjątkowo suchą zimę.

- Długotrwały niedobór naturalnych opadów atmosferycznych sprawił, iż nawozy wysiane wczesną wiosną nie rozpuściły się w wodzie opadowej, nie zostały pobrane przez rośliny i wciąż zalegają na powierzchni gleby. To zmusza do nawadniania i fertygacji upraw, a posiadanie odpowiednich systemów wcale nie jest w Polsce powszechne. Na dodatek część z producentów, którzy mają systemy nawadniania, boryka się z brakiem wody w studniach. Dodatkowo, ze względu na bardzo wietrzną pogodę, następuje dalsze parowanie wody z gleby – tłumaczy Bartosz Urbaniak, szef Bankowości Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę.

Susza w największym stopniu dotyka rynku owoców i warzyw. W przypadku zbiorów zbóż sytuacja może być nieco lepsza, gdyż zdecydowana większość (około 70%) uprawianych w Polsce zbóż, to gatunki ozime, które są obecnie w dość dobrej, choć pogarszającej się z dnia na dzień, kondycji. Dużo bardziej zagrożone są uprawy jare, zwłaszcza kukurydza.

Pandemia nie omija sektora agro

Podobnie, jak w niemal wszystkich pozostałych sektorach gospodarki, rolnictwo boryka się z problemami powodowanymi pandemią Covid-19. Najbardziej dotkliwy jest brak rąk do pracy. Prace sezonowe nie mogą czekać, tymczasem w całym kraju brakuje pracowników sezonowych. To efekt zamknięcia granic. Może on być zrównoważony przez osoby, które w wyniku zamknięcia zakładów pracy utraciły źródło zarobków i chwilowo zdecydują się przekwalifikować.

Kolejnym problemem jest mniejszy popyt. Producenci owoców i warzyw muszą zmierzyć się z utratą części kontrahentów z powodu ograniczeń prawnych (brak lub znaczne ograniczenie sprzedaży do branży HoReCa), ze względu na problemy logistyczne oraz zmianę nawyków konsumenckich. Z powodu epidemii, klienci decydują się wyjść z domu po zakupy rzadziej i kupują przeważnie produkty pierwszej potrzeby. Ze względu na nietrwałość i krótki okres przydatności część świeżych owoców i warzyw do nich nie należy.