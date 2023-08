Biznes i technologie

Bojemska: wprowadzenie 800 plus to odpowiedź na realne potrzeby polskich rodzin

Wprowadzenie 800 plus to odpowiedź na realne potrzeby polskich rodzin; traktujemy to również jako tarczę antyinflacyjną - powiedziała PAP przewodnicząca Rady Rodziny Dorota Bojemska. Świadczenie w nowej wysokości zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku.