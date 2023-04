Główny inspektor transportu drogowego wycofał Bolt licencję pośrednika w przewozie osób - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Bolt stracił licencję. Co dalej? fot. shutterstock

Licencja Bolt wycofana

Jak ustalił "DGP", powodem decyzji głównego inspektora transportu drogowego miało być zlecanie wykonywania przewozów firmom i przedsiębiorcom, którzy nie posiadali stosownych licencji. Na tym jednak najprawdopodobniej zarzuty się nie kończą. "To np. niezgodne z prawem użytkowanie aplikacji do rozliczania za przewozy. To też zatrudnianie kierowców na lewo, czyli np. na jedną szesnastą etatu, podczas gdy faktycznie jeżdżą oni niemal przez całą dobę. Wśród zarzutów jest również niezgłaszanie pracowników do żadnego urzędu" — wylicza na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" Tadeusz Stasiów, prezes Samorządnego Związku Zawodowego Taksówkarzy RP.

Bolt złożył już odwołanie. Mimo wycofania licencji pośrednika w przewozie osób, firma najprawdopodobniej i tak nadal będzie realizować swoje usługi. Jak opisuje "DGP", nawet jeśli cofnięcie licencji uprawomocni się, to najprawdopodobniej w codziennym funkcjonowaniu platformy niewiele się zmieni. "Bolt będzie zapewne świadczył usługi, bo będzie pośredniczył w przewozach poprzez inną spółkę. Bolt latem 2022 r. założył nowy podmiot, Bolt Ride sp. z o.o. Zaczął on działać równolegle do dotychczasowej firmy Bolt Services" — czytamy.