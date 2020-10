Boruta-Zachem rozpoczął współpracę z BZK Holding, właścicielem Bakomy i Bioagry

Wspólne działania mają dotyczyć zbadania potencjału stosunków handlowych w celu opracowania ulepszonych składników paszowych lub technologii do zastosowania w różnych gałęziach przemysłu. Pozytywny wynik prac może skutkować sprzedażą licencji technologii InventionBio dla BZK lub spółek powiązanych.

Szyld BZK Holding łączy pod sobą spółki z branży rolniczo-spożywczej - Bakomę, Komagrę, Polskie Młyny, Bioagrę i Bioagrę Oil. W ramach realizacji własnych celów biznesowych spółka chce wzmacniać potencjał polskiego rolnictwa, współpracując z producentami zbóż, rzepaku, kukurydzy, organizując kontraktacje i działania skupowe, podano.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że spływa do nas coraz więcej zapytań ze strony potencjalnych kontrahentów o technologię InventionBio. Pokazuje to jej unikalność w zakresie know-how, a także uniwersalność zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Widzimy duży potencjał w wykorzystaniu naszych autorskich rozwiązań w spółkach należących do BZK Holding" - powiedział wiceprezes Boruta-Zachem Marcin Pawlikowski, cytowany w komunikacie.

