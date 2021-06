Borys: Zwolnienie subwencji z Tarczy PFR z podatku to korzyści dla firm

Zwolnienie subwencji udzielonych z Tarczy PFR z podatku dochodowego to co najmniej 8 mld zł korzyści podatkowych dla firm poszkodowanych pandemią - napisał prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, odnosząc się do decyzji premiera.

Autor: PAP

Data: 29-06-2021, 14:47

Paweł Borys: Zwolnienie subwencji udzielonych z Tarczy PFR z podatku dochodowego to co najmniej 8 mld zł korzyści podatkowych dla firm poszkodowanych pandemią. fot. PTWP

Tarcza PFR - zwolnienie z podatku

We wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że podjął decyzję, by zaniechać w całości poboru podatku od umorzonej części dotacji z Tarczy Finansowej. "Gdyby teraz (firmy-PAP) musiałyby oddawać część należną z podatku, bo to przecież jest subwencja, to dotacja bezzwrotna, mogłoby to nieco spowolnić ich rozwój" - argumentował szef rządu.

Szef PFR podkreślił na Twitterze, że jest to bardzo dobra informacja dla przedsiębiorców. "Premier@MorawieckiM ogłosił zwolnienie subwencji (umorzonych kwot) z #TarczaFinansowaPFR z podatku dochodowego. Przy ponad 40 mld zł umorzeń ta decyzja to co najmniej 8 mld zł korzyści podatkowych dla firm poszkodowanych pandemią" - wskazał Borys.

W ramach tarczy PFR 348 tys. mikrofirm oraz małych, średnich przedsiębiorstw otrzymało częściowo bezzwrotne subwencje finansowe na łączną kwotę prawie 61 mld zł.