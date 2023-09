Rada nadzorcza oddelegowała Pawła Trętowskiego do czasowego pełnienia obowiązków wiceprezesa kierującego pracami banku - poinformował w czwartek Bank Ochrony Środowiska. Dodano, że Trętowski ma kierować bankiem do czasu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa.

"Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 21 września 2023 r. oddelegowała z dniem 25 września 2023 roku pana Pawła Trętowskiego, członka Rady Nadzorczej, do czasowego pełnienia obowiązków wiceprezesa zarządu kierującego pracami zarządu banku do dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska jednak nie dłużej niż do dnia 25 grudnia 2023 roku" - podał bank w komunikacie.

Dodano, że w związku z decyzją rady nadzorczej w skład zarządu banku wchodzą: Paweł Trętowski, członek RN oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu, kierującego pracami zarządu banku; Arkadiusz Garbarczyk, wiceprezes zarządu pierwszy zastępca prezesa zarządu; Sebastian Bodzenta, wiceprezes zarządu; Iwona Marciniak, wiceprezes zarządu.

Banku Ochrony Środowiska oferuje m.in. kredyty na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska. Jego 58,05 proc. akcji ma Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 5,54 proc. należy do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Zysk Grupy Banku Ochrony Środowiska w pierwszej połowie tego roku wyniósł 55,8 mln zł wobec 83,9 mln zł w analogicznym okresie 2022 r.