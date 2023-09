Katarzyna Bosacka, dziennikarka, autorka i współautorka programu "Wiem, co jem" oraz nowego formatu w Canal + „Bosacka daje radę" w rozmowie z Portalem Spożywczym wspomina, że jeszcze 10-15 lat temu świadomość Polaków na temat czytania etykiet i składów produktów spożywczych była niska.

- To się bardzo zmienia. 15 lat temu kiedy pisałam pierwszą książkę “Czy wiesz co jesz - poradnik konsumenta”, na podstawie której powstał program “Wiem co jem”, zaczęłam czytać etykiety. Ponieważ z wykształcenia jestem polonistką, a jedzeniem interesuję się zawodowo jako dziennikarka, zaczęłam dzwonić do mądrzejszych ode mnie. Koleżanki dietetyczki, które pytałam np. co to jest MOM odpowiadały: nie wiemy, nie czytamy etykiet. Świadomość na temat składników żywności w ogóle nie istniała. Zaczęłam więc szukać na stronach zagranicznych, przebijać się m.in. przez dane EFSA. Być może zapoczątkowałam w Polsce trend na czytanie etykiet, bo dużo ludzi zaczęło się tym interesować, inni dziennikarze to podchwycili i nagle stało się to modne - dodaje.